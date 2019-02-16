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    «Металлург» не должен испытать проблем с «Нефтехимиком»

    «Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 февраля 2019 года

    КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург»
    Йоонас Наттинен, «Нефтехимик»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург».
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    «Нефтехимик»

    В прошлой игре «Нефтехимик» в упорной борьбе дожал в овертайме «Сибирь» (5:4), взяв критически важные два очка, и немного сократив отставание от новосибирцев, «Трактора» и зоны плей-офф — четыре очка или две победы.

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    В игре с «Сибирью» ряд лидеров набрали по несколько очков — нападающий Павел Порядин забросил шайбу и отдал две передачи, Арсен Хисамутдинов оформил дубль, по голу и передаче занесли себе в актив Микаэль Руохомаа и Рафаэль Бикмуллин, две передачи отдал Онджей Нестрашил. Среди топ-исполнителей также вратарь Илья Ежов, защитник Адам Полашек, нападающие Йоонас Наттинен и Юуусо Пуустинен (травмирован).

    «Нефтехимик» входит в топ-10 команд КХЛ по реализации большинства (19,9%), но остальные результаты заметно ниже среднего.

    «Металлург»

    В прошлой игре «Металлург» дома одолел «Витязь» (4:1) — это вторая победа подряд после серии из трех поражений. «Магнитка» занимает четвертое место на Востоке, отставая на два очка от «Авангарда» и на одно опережая «Ак Барс».

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    Героем матча стал топ-форвард Мэтт Эллисон, оформивший дубль и еще дважды ассистировавший партнерам. Хорошая игра удалась ветерану-вратарю Василию Кошечкину, по шайбе забросили защитники Иван Верещагин и Максим Матушкин. Среди ключевых игроков отметим также нападающих Сергея Мозякина, Ииро Пакаринена, Денниса Расмуссена, Николая Кулемина.

    По всем показателям «Металлург» входит в шестерку сильнейших коллективов КХЛ, но лучше всего магнитогорцы выглядят в спецбригадах — 27,3% реализации большинства (2-е место) и 87,1% надежности в меньшинстве (4-е).

    Прогноз

    В двух предыдущих матчах «Нефтехимик» дважды проиграл «Металлургу» — 2:5 на выезде и 2:4 дома. Учитывая, что нижнекамцы провели тяжелейший матч с «Сибирью», прогнозируем победу «Металлурга» в основное время с коэффициентом 1,99. 0

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск.
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