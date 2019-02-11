ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» снова борется за чемпионство«Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне «Фулхэм» — «МЮ»Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖ Россия — ШвецияИгроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ
  • 08:05
    • «Юта» нанесла поражение «Сан-Антонио», «Оклахома» обыграла «Хьюстон»
  • 00:23
    • Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пармой»
  • 22:52
    • Россия выиграла у Швеции в плей-офф Кубка федерации
  • 22:32
    • «Бавария» в Мюнхене переиграла «Шальке»
  • 22:00
    • «Наполи» разошелся миром с «Фиорентиной»
  • 21:54
    • Конькобежец Семериков завоевал бронзу ЧМ на дистанции 10000 метров
  • 21:24
    • Медведев вышел в финал турнира в Софии
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Витязь» обыграть «Сочи» в четвертый раз в сезоне?

    «Сочи» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2019 года

    КХЛ Витязь Сочи
    Прогноз на «Сочи» — «Витязь»
    Денис Кокарев, «Витязь»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года ХК «Сочи» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Витязь».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сочи»

    В прошлой игре «Сочи» на выезде уступил «Спартаку» (1:3), проиграв третий матч подряд и 11-й из последних 14-ти. Лишь плохие результаты соперников позволяют команде удерживать последнее в зоне плей-офф Запада 8-е место, опережая на два очка «Динамо Рига».

    Все прогнозы на хоккей

    Единственную шайбу в игре со «Спартаком» забросил форвард Никита Точицкий. Лидеры команды — вратари Константин Барулин и Дмитрий Шикин, защитник Юрки Йокипакка, нападающие Эрик О’Дэлл, Роберт Розен, Шон Коллинз и Станислав Бочаров.

    «Сочи» по всем показателям статистики находится ниже среднего, но чуть больше акцентируется на атаке — в среднем 2,32 заброшенные шайбы за матч и 17,7% реализации большинства.

    «Витязь»

    В прошлой встрече «Витязь» дома неожиданно уступил «Амуру» (0:4), проиграв второй матч подряд, и третий из последних четырех. «Витязь» занимает седьмое место на Западе, опережая на четыре очка «Сочи» и на четыре отставая от «Спартака».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Ворота команды в игре с «Амуром» защищал резервный вратарь Александр Самонов, тогда как первый номер финн Йонни Ортио получил отдых. Среди лидеров команды также защитник Войцех Мозик, нападающие Миро Аалтонен, Борна Рендулич, Денис Кокарев, Александр Семин и Артем Швец-Роговой.

    По игре в большинстве «Витязь» входит в десятку сильнейших команд КХЛ — 19,7% реализации. Однако остальные показатели, включая заброшенные и пропущенные шайбы — ниже среднего.

    Прогноз

    Все три предыдущие встречи завершились победами «Витязя» (3:2 и 3:1 дома, 3:2 по буллитам на выезде). Букмекеры верят в успех «Сочи», а мы рискнем с прогнозом на четвертую в сезоне победу «Витязя» в матче с коэффициентом 2,13. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Сегодня в 16:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Гронинген — Витесс
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сампдория — Фрозиноне
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Сегодня в 17:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Чикаго — Детройт
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андрес Иньеста
  • От «крокеты» Иньесты до «шаффла» Крооса. Лучшие финты современного футбола
    • 22:15 08/02/2019     До конца сезона осталось 13 матчей
  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
    • 05:41 06/02/2019     Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ
  • Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»
    • 19:21 04/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сочи» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года ХК «Сочи» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    «МЮ» — «Фулхэм» Футбол АПЛ. «МЮ» разгромил «Фулхэм», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «Челси» в гостях у «МанСити»Обзор матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:060
  • 21:11
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче против Швеции
  • 19:59
    • Сборная Россия проиграла Швеции в рамках Евротура
  • 20:57
    • ПСЖ одолел «Бордо» благодаря пенальти
    «Ливерпуль» и «Сити» — главные претенденты на титул Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»Судьба титула в английской Премьер-лиге во многом будет зависеть от шести поединков, в которых главные претенденты могут потерять очки Вчера в 15:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» вернет себе первую строчку в АПЛ
  • 3.46
    •
  • 00:41
    • «Лос-Анджелес» уступил «Бостону», Ковальчук очков не набрал
  • 00:14
    • 37 сэйвов Варламова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Айлендерс»
  • 21:43
    • Олимпийская сборная России уступила Словакии на турнире в Братиславе
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, «Атлетик» примет «Барселону»Результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу 00:510
  • 20:32
    • «Реал» победил «Атлетико» в мадридском дерби
  • 20:25
    • «Арсенал» на выезде одолел «Хаддерсфилд»
  • 20:09
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» на «Энфилде»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие