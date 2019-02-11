«Сочи» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года ХК «Сочи» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Витязь».

«Сочи»

В прошлой игре «Сочи» на выезде уступил «Спартаку» (1:3), проиграв третий матч подряд и 11-й из последних 14-ти. Лишь плохие результаты соперников позволяют команде удерживать последнее в зоне плей-офф Запада 8-е место, опережая на два очка «Динамо Рига».

Все прогнозы на хоккей

Единственную шайбу в игре со «Спартаком» забросил форвард Никита Точицкий. Лидеры команды — вратари Константин Барулин и Дмитрий Шикин, защитник Юрки Йокипакка, нападающие Эрик О’Дэлл, Роберт Розен, Шон Коллинз и Станислав Бочаров.

«Сочи» по всем показателям статистики находится ниже среднего, но чуть больше акцентируется на атаке — в среднем 2,32 заброшенные шайбы за матч и 17,7% реализации большинства.

«Витязь»

В прошлой встрече «Витязь» дома неожиданно уступил «Амуру» (0:4), проиграв второй матч подряд, и третий из последних четырех. «Витязь» занимает седьмое место на Западе, опережая на четыре очка «Сочи» и на четыре отставая от «Спартака».

Ворота команды в игре с «Амуром» защищал резервный вратарь Александр Самонов, тогда как первый номер финн Йонни Ортио получил отдых. Среди лидеров команды также защитник Войцех Мозик, нападающие Миро Аалтонен, Борна Рендулич, Денис Кокарев, Александр Семин и Артем Швец-Роговой.

По игре в большинстве «Витязь» входит в десятку сильнейших команд КХЛ — 19,7% реализации. Однако остальные показатели, включая заброшенные и пропущенные шайбы — ниже среднего.

Прогноз

Все три предыдущие встречи завершились победами «Витязя» (3:2 и 3:1 дома, 3:2 по буллитам на выезде). Букмекеры верят в успех «Сочи», а мы рискнем с прогнозом на четвертую в сезоне победу «Витязя» в матче с коэффициентом 2,13. 0