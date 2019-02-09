ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В случае отмены правила выездного гола команды Моуринью обещают забыть о голах в гостяхГолевое негостеприимство «Аризона» — «Коламбус»НХЛ. Три очка Кузнецова, две передачи Овечкина, гол Дадонова и 29 сэйвов Бобровского Россия — ФинляндияС нервяком и красивыми шайбами: Россия одолела финнов в Ярославле
  • 10:03
    • Названы составы сборной России на эстафеты на этапе КМ в Канаде
  • 09:49
    • Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 09:36
    • Трипл-дабл Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Бостоном», «Портленд» победил «Сан-Антонио»
  • 08:07
    • Найдено тело Эмилиано Салы
  • 07:53
    • Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Канаде, Васильева — 16-я
  • 00:54
    • Гол Черышева помог «Валенсии» спастись от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании
  • 00:34
    • «Лацио» в Риме одолел «Эмполи»
    Все новости спорта

    Россия обыграет Швецию в рамках Евротура

    Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года

    Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Швеции
    Прогноз на Россия — Швеция
    Илья Михеев
    В рамках шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на Россия — Швеция.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россия

    В первом матче шведского этапа Евротура Россия одержала важную победу над своим пока что главным конкурентом сборной Финляндии (3:2 по буллитам). Подопечные Ильи Воробьева обыграли Суоми уже в третий раз в сезоне, а в целом в семи матчах Евротура взяли шесть побед.

    Все прогнозы на хоккей

    Героем матча стал нападающий «Авангарда» Илья Михеев, который оформил дубль в основное время, а также реализовал один из бросков в серии буллитов. Интересно, что в этой же серии Дмитрий Кагарлицкий реализовал три из четырех попыток. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отыграл в целом неплохо, отразив 21 из 23 бросков.

    Россия очень хорошо сыграла в обороне, не дав много возможностей сопернику, но могла бы более эффективно использовать большинство — россияне не реализовал три численных преимущества подряд в первом периоде, а также большинство в овертайме.

    Швеция

    В стартовом матче домашнего этапа Евротура Швеция потерпела болезненное поражение от Чехии (2:5), существенно усложнив себе шансы на первое место в таблице. Более того, это уже пятое поражение команды в семи играх текущего сезона, а две единственные победы шведы одержали как раз над чехами.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Не лучший матч сыграл вратарь СКА Магнус Хеллберг, который пропустил четыре шайбы с 23 бросков. По шайбе забросили молодые нападающие Эмиль Бемстром и Джонатан Дэвидссон, а вот ассистировали им представители КХЛ — защитники Клас Далбек и Филип Хольм, нападающий Деннис Расмуссен.

    Прогноз

    Два предыдущих матча завершились победами России (4:1 и 3:2 по буллитам), сейчас же букмекеры отдают небольшое предпочтение шведам, а мы даем прогноз на победу России в матче с коэффициентом 1,97. Швеция провела посредственную встречу с Чехией, и в целом уступает нашей сборной по составу. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Кьево — Рома
  • Сегодня в 22:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Сегодня в 22:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дижон — Марсель
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Завтра в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Завтра в 14:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Завтра в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Арсенал
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Завтра в 18:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • 18:58 04/02/2019     В случае отмены правила выездного гола команды Моуринью обещают забыть о голах в гостях
  • Голевое негостеприимство
    • Вчера в 06:29     До конца сезона осталось 13 матчей
  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
    • 05:41 06/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на Россия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В рамках шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 17:30 мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Ман Сити» Футбол Снова на вершине. Как «Ман Сити» обыграл «Эвертон»«Горожане» одержали десятую победу в одиннадцати матчах Вчера в 14:360
  • 23:56
    • Полузащитник «Краснодара» перешел в «Сантос»
  • 23:49
    • Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Канаде, Логинов — третий
  • 11:23
    • Капитаны сборных Матча звезд НБА провели первый обмен в истории
    «Барселона» избежала поражения Футбол «Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказалиНичья в минувшем поединке показала, что испанские гранды отодвинули Кубок Испании на второй план Вчера в 11:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на гостей
  • 2.94
    •
  • 01:05
    • «Лион» одолел «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
  • 00:24
    • Логинов: Гонкой больше доволен, чем недоволен
  • 00:05
    • Третьяк: У нас в сборной растет отличный вратарь
    Неймар Футбол Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?Изучаем карьеру форварда ПСЖ, чтобы понять, сумел ли он достичь высот, которых от него ждали 06/02/2019 в 20:160
  • 22:14
    • Cборная России по буллитам одолела Финляндию на старте Шведских игр
  • 20:50
    • Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения
  • 19:50
    • Российские конькобежки завоевали бронзу ЧМ в командном спринте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие