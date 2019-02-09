Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года

В рамках шведского этапа Евротура 9 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на Россия — Швеция.

Россия

В первом матче шведского этапа Евротура Россия одержала важную победу над своим пока что главным конкурентом сборной Финляндии (3:2 по буллитам). Подопечные Ильи Воробьева обыграли Суоми уже в третий раз в сезоне, а в целом в семи матчах Евротура взяли шесть побед.

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Героем матча стал нападающий «Авангарда» Илья Михеев, который оформил дубль в основное время, а также реализовал один из бросков в серии буллитов. Интересно, что в этой же серии Дмитрий Кагарлицкий реализовал три из четырех попыток. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отыграл в целом неплохо, отразив 21 из 23 бросков.

Россия очень хорошо сыграла в обороне, не дав много возможностей сопернику, но могла бы более эффективно использовать большинство — россияне не реализовал три численных преимущества подряд в первом периоде, а также большинство в овертайме.

Швеция

В стартовом матче домашнего этапа Евротура Швеция потерпела болезненное поражение от Чехии (2:5), существенно усложнив себе шансы на первое место в таблице. Более того, это уже пятое поражение команды в семи играх текущего сезона, а две единственные победы шведы одержали как раз над чехами.

Не лучший матч сыграл вратарь СКА Магнус Хеллберг, который пропустил четыре шайбы с 23 бросков. По шайбе забросили молодые нападающие Эмиль Бемстром и Джонатан Дэвидссон, а вот ассистировали им представители КХЛ — защитники Клас Далбек и Филип Хольм, нападающий Деннис Расмуссен.

Прогноз

Два предыдущих матча завершились победами России (4:1 и 3:2 по буллитам), сейчас же букмекеры отдают небольшое предпочтение шведам, а мы даем прогноз на победу России в матче с коэффициентом 1,97. Швеция провела посредственную встречу с Чехией, и в целом уступает нашей сборной по составу. 0