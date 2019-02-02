«Флорида» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Нэшвилл».

«Флорида»

В прошлой игре «Флорида» дома разбила «Сан-Хосе» (6:2), одержав третью победу подряд после серии из семи поражений. «Пантерз» занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, и отстают от зоны плей-офф Востока на 11 очков.

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Наконец-то неплохо сыграл вратарь Роберто Люонго, а результат сделала ударная пятерка — россиянин Евгений Дадонов отдал две результативные передачи, Александр Барков — три, а Фрэнк Ватрано и вовсе отметился 4 (1+3) баллами. По шайбе забросили нападающие Винсент Трочек, Ник Бьюгстад, защитники Кит Яндл, Аарон Экблад и Майкл Мэтсон. Российский защитник Богдан Киселевич очков не набирал.

У «Флориды» весьма приличная атака со средней результативностью в 3,12 шайб за матч (10-е место в Лиге) и третьей лучшей реализацией большинства (26,8%). Но вратари и оборона у «Пантерз» третьи худшие в НХЛ.

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде дожал «Вегас» (2:1), выиграв второй матч подряд после двух поражений. «Предаторз» занимают второе место в Центральном дивизионе, отставая на два очка от «Виннипега».

Фантастический поединок выдал финский вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразив 47 бросков из 48! По шайбе забросили нападающие Райан Джохансен и Ник Бонино. Среди ключевых исполнителей также выделим защитников Райана Эллиса, Маттиаса Экхольма и Романа Йоси, нападающих Кевина Фиалу, Филипа Форсберга и Виктора Арвидсона.

У «Нэшвилла» очень сильная оборона — в среднем за игру команда пропускает лишь 2,58 шайб (3-й лучший результат в НХЛ). Атака на среднем уровне, а вот большинство ужасное — третье худшее в Лиге (13,1%).

Прогноз

В первом матче соперников «Флорида» неожиданно обыграла «Нэшвилл» в гостях (4:2), и сейчас «Предаторз» самое время брать реванш — ставим на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 2,29. 0