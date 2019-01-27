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    «Металлург» или «Автомобилист» — кто победит в матче лидеров Востока?

    «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист»
    Анатолий Голышев, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист».
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    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» дома засушил «Трактор» (2:0), одержав вторую победу в последних четырех играх, но в целом это 10-я победа в последних 12-ти матчах. «Металлург» делит 3-5 места на Востоке с «Ак Барсом» и «Барысом».

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    Отразив 17 бросков, третий шатаут сделал вратарь Артем Загидуллин, первую шайбу в КХЛ забросил молодой нападающий Павел Дорофеев, еще один гол на счету защитника Алексея Береглазова. Лидерами команды являются вратарь Василий Кошечкин, защитники Виктор Антипин и Максим Матушкин, нападающие Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Ииро Пакаринен, Деннис Расмуссен.

    «Металлург» по всем показателям входит в топ-5 клубов КХЛ на данный момент, но особенно хорошо у магнитогорцев получается играть в спецбригадах — второе в Лиге большинство (28%) и третье меньшинство (88,9%).

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде засушил «Нефтехимик» (3:0), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти поединках. «Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке, опережая «Авангард» на восемь очков.

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    Отразив 23 броска в створ, 8-й шатаут в сезоне оформил основной вратарь Якуб Коварж, среди лидеров голом отметился нападающий Анатолий Голышев, результативно сыграла четвертая пятерка — Евгений Грачев и Андрей Обидин забросили по шайбе, Степан Хрипунов сделал две передачи. Ключевые игроки — защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан да Коста, Фрэнсис Паре, Дэн Сэкстон.

    «Автомобилист» абсолютно лучшая команда КХЛ по реализации большинства (28,8%), и входит в топ-4 по заброшенным/пропущенным шайбам. Лишь меньшинство похуже — 82,4% надежности (10-й результат), но в последних играх команда подтягивается и по этому показателю.

    Прогноз

    В двух матчах сезона «Автомобилист» дважды обыграл «Металлург» (5:3 дома и 4:1 на выезде). Кроме того, несмотря на спурт магнитогорцев в последнее время, в матчах с более сильными или равными по классу соперниками они уступали. Так что рискнем с прогнозом на победу «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:00 мск.
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