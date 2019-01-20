«Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Флорида».

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома был разбит своим главным конкурентом «Виннипегом» (1:5) — это поражение стало третьим в последних четырех играх, но «Предаторз» сохраняют второе место в Центральном дивизионе, на 10 очков опережая «Даллас», и на четыре отставая от «Джетс».

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Единственную шайбу команды в матче забросил нападающий Виктор Арвидссон, очень слабо сыграл вратарь Пекка Ринне, пропустив пять шайб с 34 бросков, и в целом все лидеры команды, среди которых защитники Пи Кэй Саббен, Маттиас Экхольм, Роман Йоси, нападающие Райан Джохансен, Ник Бонино, Филип Форсберг, Кевин Фиала и Крейг Смит.

У «Нэшвилла» одна из сильнейших линий обороны в НХЛ (2,61 пропущенные шайбы в среднем за игру и 3-й показатель), средняя атака и меньшинство, но третье худшее в Лиге большинство — лишь 13,9% реализации.

«Флорида»

В прошлом поединке «Флорида» на выезде была разбита «Монреалем» (1:5), проиграв седьмой матч подряд, и опустившись на предпоследнее место в Атлантическом дивизионе. От зоны плей-офф команду отделяет уже 14 очков, и перед игрой с «Нэшвиллом» «Пантерз» ждет тяжелый домашний матч с «Торонто».

Единственную шайбу в прошлой игре забросил нападающий Майк Хоффман, хотя «Пантерз» нанесли по воротам соперника 53 броска в створ. Среди лидеров команды российский форвард Евгений Дадонов, Александр Барков, Джонатан Хьюбердо, защитник Кит Яндл. Отметим и важную роль российского защитника Богдана Киселевича.

«Флорида» делает ставку на игру в атаке — по результативности и реализации большинства «Пантерз» среди лидеров НХЛ, но оборона и вратари — настоящая катастрофа. В среднем за матч «Флорида» пропускает 3,58 шайб — это третий худший результат в Лиге.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и после унизительного погрома от «Виннипега» «Нэшвилл» наверняка отыграется на более слабой «Флориде» — ставим на победу «Предаторз» в основное время с коэффициентом 1,76. 0