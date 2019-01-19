«Каролина» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Каролина Харрикенйз» примет «Оттава Сенаторс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Каролина» — «Оттава».

«Каролина»

В прошлом поединке «Каролина» на выезде неожиданно была разбита «Рейнджерс» (2:6), но это поражение стала для команды лишь третьим в последних десяти играх. В целом, «Харрикейнз» подтянулись в турнирной таблице, но все еще отстают от зоны плей-офф Востока на семь очков.

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Слабо сыграл вратарь Кэртис МакЭлхинни, пропустив шесть шайб с 28 бросков, зато дубль оформил Саку Маеналанен. Россиянин Андрей Свечников очков не набирал. Среди лидеров выделим защитников Джейкоба Слэвина и Джастина Фолка, нападающих Себастьяна Ахо и Теуво Теравайнена. Травмирован форвард Джордан Стаал.

«Каролина» показывает игру в обороне на среднем или чуть выше среднего уровне, пропуская чуть меньше трех шайб в среднем за матч. Зато атака у «Харрикенйз» одна из худших в НХЛ.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» дома разобралась с «Колорадо» (5:2), и эта победа стала для «Сенаторс» третьей в последних четырех матчах, хотя до этого команда шла на внушительной серии из восьми поражений. Но пока что «Оттава» поднялась лишь на предпоследнее место в НХЛ.

Героями матча стали лидеры атаки Мэтт Дюшен и Райан Дзингел — первый оформил дубль и набрал три очка, у второго гол+пас. Также по шайбе на счету еще двух ключевых форвардов — Марка Стоуна и Брэйди Ткачука. Но при этом у «Сенаторс» травмирован основной вратарь Крэйг Андерсон, защитники Джастин Фок, Бен Харпер, нападающий Колин Уайт.

«Оттава» — команда контрастов. С одной стороны, у «Сенаторс» неплохая атака, забрасывающая в среднем 3,15 шайб за игру (10-е место) и реализующая 20,9% большинства (13-е). С другой — абсолютно худшая в НХЛ оборона, пропускаяющая почти четыре шайбы за матч!

Прогноз

Первая игра команд завершилась результативной выездной победой «Каролины» (5:4), но сейчас «Оттава» набрала хороший ход. Можно рискнуть с прогнозом на победу «Сенаторс» в матче с коэффициентом 3,00. 0