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    Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Автомобилиста»?

    ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 января 2019 года

    КХЛ ЦСКА Автомобилист
    Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист»
    Антон Слепышев, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года московский ЦСКА примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист».
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    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА дома разобрался с «Металлургом» (3:0), одержав третью сухую победу подряд, и девятую в последних десяти матчах. ЦСКА уверенно лидирует в КХЛ, опережая на пять очков СКА и «Автомобилист».

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    Отразив 27 бросков в створ, 8-й шатаут в сезоне оформил вратарь Илья Сорокин, лидер нападения Михаил Григоренко заработал гол+пас, по шайбе на счету Ивана Телегина и Линдена Вея, Кирил Капризов отдал результативную передачу. Травмирован ключевой защитник Никита Нестеров.

    У ЦСКА самая надежная в КХЛ оборона — в среднем за игру армейцы пропускают 1,14 шайб. По игре в атаке и меньшинстве москвичи входят в топ-5, а вот большинство лишь 8-е — 21,8% реализации.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде в овертайме дожал «Динамо Рига» (2:1), выиграв второй матч подряд после двух подряд поражений. Но в целом «Автомобилист» уверенно лидирует на Востоке, опережая на восемь очков «Авангард».

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    Очень хорошо сыграл вратарь Якуб Коварж, отразив 29 из 30 бросков, гол+пас оформил Дэн Секстон, еще одну шайбе забросил Фрэнсис Паре. Среди других ключевых игроков команды — защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан да Коста и травмированный Анатолий Голышев. В лазарете также защитник Станислав Егоршев, нападающие Артем Гареев, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

    У «Автомобилиста» сильнейшее в КХЛ большинство (29,2% реализации), а по заброшенным/пропущенным шайбам команда входит в топ-5. Слабое место — игра в меньшинстве с надежностью 81,4% (11-й показатель).

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Автомобилиста» 3:1, но сейчас все расклады в пользу ЦСКА. Впрочем, можно рискнуть со ставкой на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,725, учитывая не очень результативную игру соперников в последнее время и в целом (ЦСКА). 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.725. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года московский ЦСКА примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск.
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