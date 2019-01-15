«Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Бостон» — «Монреаль».

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде обыграл своего конкурента по Атлантическому дивизиону «Торонто» (3:2), сократив отставание от «Лифс» до двух очков. «Брюинз» занимают третье место, и выиграли шесть из последних семи матчей.

Все прогнозы на НХЛ

Героем матча с «Торонто» стал форвард четвертой тройки Шон Кураль, который забросил шайбу и отдал две передачи. По шайбе на счету лидеров — Давида Пастрнака и Давида Крэйчи. Среди ключевых игроков выделим вратарей Ярослава Галака, Туукку Раска, защитника Тори Крюга, нападающих Брэда Маршанда и Патриса Бержерона. Травмирован нападающий Юаким Нордстрем.

Главная сила «Бостона» в его обороне и вратарях — в среднем за матч команда пропускает всего 2,58 шайбы — это 2-й показатель в НХЛ. У «Брюинз» также очень сильное большинство — 27,8% реализации и 3-й результат. Но игра в атаке в целом требует усиления — 2,89 заброшенных шайб в среднем за игру и только 17-е место.

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» дома засушил «Колорадо» (3:0), одержав вторую победу в последних трех матчах, и поднявшись в зону плей-офф Востока. «Канадиенс» занимают 4-е место в Атлантическом дивизионе, отставая на три очка от «Бостона» и на одно опережая «Баффало».

Героем матча с «Бостоном» стал вратарь Кэри Прайс, отразив все 28 бросков и оформив третий шатаут в сезоне. По шайбе забросили представители третьей пятерки — защитники Джорди Бенн, Брэтт Кулак и нападающий Йеспери Котканиеми, два ассиста на счету форварда Филипа Дано. Среди лидеров команды защитник Джефф Питри, нападающие Макс Доми, Джонатан Дрюэн, Томаш Татар и травмированный Эндрю Шоу.

Относительно неплохо «Монреаль» выглядит в атаке в целом, забрасывая в среднем чуть менее трех шайб за матч и занимая места в середине Лиги. Оборона также на среднем уровне, а главная проблема — худшая в НХЛ игра в большинстве с показателем в 12,5% реализации.

Прогноз

Команды сыграли уже три матча друг с другом в сезоне — один раз на выезде выиграл «Монреаль» (3:0), затем две выездные победы взял «Бостон» (3:2 и 4:0). Это важный с турнирной точки зрения поединок, и на первый план выйдет надежность — рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,91. 0