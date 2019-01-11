ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗинченкоПод блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу Хоккеисты «Калгари»НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию поражений Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив»
  • 13:03
    • Касаткина встретится с Бачински, Павлюченкова — с Пуиг на Australian Open
  • 12:50
    • Хачанов сыграет с Гоевчиком, Федерер — с Истоминым на старте Australian Open
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Эрнандесом
  • 10:38
    • УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей
  • 09:21
    • ЦСКА отправился на сбор в Испанию
  • 09:10
    • «Хьюстон» уступил «Милуоки», «Бостон» разгромил «Индиану»
  • 08:34
    • Рэмзи подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт
    Все новости спорта

    «Автомобилист» победит на выезде кризисное «Торпедо»

    «Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист Торпедо
    Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист»
    Найджел Доус, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года нижегородское «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде умудрилось проиграть главному неудачнику последних недель «Нефтехимику» (3:4 в овертайме), потерпев третье поражение подряд и седьмое в последних восьми матчах. Нижегородцы идут на 7-м месте в Восточной конференции, отставая на пять очков от «Салавата», но опережая на шесть «Трактор».

    Все прогнозы на хоккей

    В игре с «Нефтехимиком» слабо сыграл резервный вратарь Денис Костин, но по его воротам соперник нанес 38 бросков, а основной голкипер Станислав Галимов по-прежнему травмирован. Гол+пас на счету Дениса Паршина, по шайбе забросили Эндрю Кэлоф и защитник Денис Баранцев. Среди лидеров также защитник Филип Хольм, Энди Миэл, Дамир Жафьяров. Травмированы защитники Мэт Боди, Антон Волченков, нападающий Павел Макаренко.

    «Торпедо» обладает одной из самых результативных линий нападения в КХЛ, забрасывая в среднем 2,94 шайбы за матч (7-й результат), но все усилия атаки разбиваются об ужасную игру в обороне — в среднем 3,13 пропущенных шайб за матч — больше пропускает только «Слован». Спецбригады на среднем уровне.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» дома потерпел унизительное поражение от СКА (0:6), которое стало для команды вторым в последних трех играх. «Авто» по-прежнему удерживает лидерство на Востоке, опережая «Ак Барс» на пять очков, а в общей таблице КХЛ на три очка отстает от лидирующего ЦСКА.

  • 100 000
  • Получить
  • Простые условия
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Выделить в игре со СКА в составе «Автомобилиста» некого, а вот основной голкипер Якуб Коварж провалился, и был заменен после четвертой шайбы. Лидерами являются защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Фрэнсис Паре, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Травмированы защитники Станислав Егоршев, Кирилл Кольцов, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

    «Автомобилист» входит в топ-5 по заброшенным/пропущенным шайбам, а по игре в большинстве является абсолютным лидером КХЛ — 29,7%. Но игра в меньшинстве не идеальна — 80,2% и 12-й показатель.

    Прогноз

    Первая встреча соперников на льду «Торпедо» завершилась уверенной победой «Автомобилиста» 1:5. Сейчас, судя по всему, команду из Екатеринбурга снова ждет успех, учитывая кризис нижегородцев — прогноз на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Кунь Лунь
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Рига
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Сегодня в 21:30
    •  4.89
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Завтра в 03:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Дерби Каунти
  • Завтра в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Cантьяго Солари
  • Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок Англии
    • 15:12 08/01/2019     Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019     Юрий Семин
  • Планы на зиму: «Локомотив»
    • Вчера в 21:32
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года нижегородское «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск.
    Тоже интересно
    Гарри Кейн и Эден Азар Футбол Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»«Синим» не хватает качественного бомбардира Вчера в 13:160
  • 08:08
    • Индийский нападающий обошел Месси по голам за сборную
  • 01:23
    • «Реал» разгромил «Леганес» в Кубке Испании
  • 01:07
    • «Генгам» выбил ПСЖ из Кубка французской лиги
    Эдер Милитао Футбол Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажуСможет ли бразильский защитник «Порту» усилить оборону топ-клуба АПЛ? Вчера в 17:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» одержит победу в Валенсии
  • 4.89
    •
  • 11:02
    • Хромачева и Вихлянцева вышли в финальный раунд квалификации Australian Open
  • 10:51
    • Полузащитник «Аякса» согласился перейти в «Барселону»
  • 09:35
    • Варга не видит причин для возвращения Головина в Россию
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января Вчера в 09:510
  • 08:19
    • «Рубин» планирует расстаться с Кудряшовым
  • 00:39
    • «МанСити» разгромил «Бертон» в Кубке лиги, Жесус оформил покер
  • 23:29
    • «Атлетико» сыграл вничью в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Жироной»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие