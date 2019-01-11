«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года нижегородское «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист».

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на выезде умудрилось проиграть главному неудачнику последних недель «Нефтехимику» (3:4 в овертайме), потерпев третье поражение подряд и седьмое в последних восьми матчах. Нижегородцы идут на 7-м месте в Восточной конференции, отставая на пять очков от «Салавата», но опережая на шесть «Трактор».

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В игре с «Нефтехимиком» слабо сыграл резервный вратарь Денис Костин, но по его воротам соперник нанес 38 бросков, а основной голкипер Станислав Галимов по-прежнему травмирован. Гол+пас на счету Дениса Паршина, по шайбе забросили Эндрю Кэлоф и защитник Денис Баранцев. Среди лидеров также защитник Филип Хольм, Энди Миэл, Дамир Жафьяров. Травмированы защитники Мэт Боди, Антон Волченков, нападающий Павел Макаренко.

«Торпедо» обладает одной из самых результативных линий нападения в КХЛ, забрасывая в среднем 2,94 шайбы за матч (7-й результат), но все усилия атаки разбиваются об ужасную игру в обороне — в среднем 3,13 пропущенных шайб за матч — больше пропускает только «Слован». Спецбригады на среднем уровне.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома потерпел унизительное поражение от СКА (0:6), которое стало для команды вторым в последних трех играх. «Авто» по-прежнему удерживает лидерство на Востоке, опережая «Ак Барс» на пять очков, а в общей таблице КХЛ на три очка отстает от лидирующего ЦСКА.

Выделить в игре со СКА в составе «Автомобилиста» некого, а вот основной голкипер Якуб Коварж провалился, и был заменен после четвертой шайбы. Лидерами являются защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Фрэнсис Паре, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Травмированы защитники Станислав Егоршев, Кирилл Кольцов, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

«Автомобилист» входит в топ-5 по заброшенным/пропущенным шайбам, а по игре в большинстве является абсолютным лидером КХЛ — 29,7%. Но игра в меньшинстве не идеальна — 80,2% и 12-й показатель.

Прогноз

Первая встреча соперников на льду «Торпедо» завершилась уверенной победой «Автомобилиста» 1:5. Сейчас, судя по всему, команду из Екатеринбурга снова ждет успех, учитывая кризис нижегородцев — прогноз на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,95. 0