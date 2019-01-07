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    «Питтсбург» Малкина не испытает проблем в игре с «Чикаго» Анисимова

    «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 января 2019 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на своем льду разбил «Виннипег» (4:0), одержав восьмую победу подряд и десятую в последних 11-ти матчах. В итоге «Пингвинз» сравнялись по очкам с лидером Столичного дивизиона «Вашингтоном», хотя у «Кэпиталз» игра в запасе.

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    Вернувшийся после травмы вратарь Мэтт Мюррей отразил все 33 броска в створ, оформив третий в сезоне шатаут, а вот шайбы забросили далеко не те, от кого их ждали — защитники Крис Летанг, Олли Мяатта (первая шайба в сезоне) и нападающий Доминик Симон. Среди лидеров отметим россиянина Евгения Малкина, Сидни Кросби, Фила Кессела и Джейка Гюнтцеля. Травмирован защитник Джастин Шульц.

    За последние 11 матчей «Питтсбург» кардинально улучшил и свое турнирное положение и свою командную статистику. Теперь по всем показателям «Пингвинз» входят в топ-10, но самой сильной линией выглядит атака, забрасывающая в среднем 3,49 шайб за матч (4-е место).

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» на выезде в овертайме уступил «Айлендерс» (2:3), потерпев второе поражение подряд после двух кряду побед. За последние десять матчей «Блэкхокс» взяли пять побед, и в семи набирали очки, поднявшись с последнего места в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф их отделяет по-прежнему бездна — 11 очков.

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    В матче с «Айлендерс» голами отметились лидеры — нападающие Доминик Кахун и Патрик Кэйн, а вот россиянин Артемий Панарин очков не набрал. Среди лидеров отметим также защитников Данкана Кита и Брента Сибрука, нападающих Джонатана Тэйвза, Брэндона Саада, Алекса Дебринкета и Эрика Густафссона. Травмирован основной вратарь Кори Кроуфорд.

    «Чикаго» выглядит ужасно в текущем сезоне, и командная статистика у «Блэкхокс» соответствующая. Очень плохие результаты в любом компоненте игры, а меньшинство и вовсе абсолютно худшее в Лиге — лишь 73,2% надежности.

    Прогноз

    Первая игра соперников в сезоне завершилась домашней результативной победой «Чикаго» (6:3), что стало определенной сенсацией. Но сейчас мы не сомневаемся в успехе «Питтсбурга» и прогноз на победу «Пингвинз» в основное время с коэффициентом 1,68 выглядит почти гарантированным. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 04:00 мск.
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