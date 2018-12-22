СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 декабря 2018 года питерский СКА примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.

СКА

В прошлом матче СКА в родных стенах умудрился уступить рижскому «Динамо» в овертайме (2:3), потеряв возможность приблизиться к ЦСКА, который проигрывает уже две игры подряд. В итоге питерцы прервали серию из шести побед подряд, и находятся на расстоянии четырех очков от ЦСКА, занимая второе место в Западной конференции.

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В игре с «Динамо» слабо сыграл вратарь Игорь Шестеркин, пропустив три шайбы со всего лишь 16 бросков в створ. По шайбе забросили защитник Антон Белов и нападающий Николай Прохоркин, а вот среди их ассистентов были сразу три лидера команды — защитник Патрик Херсли, нападающие Павел Дацюк и Никита Гусев. Лазарет команды пуст.

СКА по всем показателям статистики входит в тройку лучших команд КХЛ. При этом у армейцев Санкт-Петербурга абсолютно лучшая в Лиге атака — в среднем 3,45 заброшенных шайб за матч.

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА проиграл «Йокериту» на выезде (0:2), потерпев свое уже второе поражение подряд после серии из 18 побед. При этом оба поражения москвичи получили на выезде. Забросив в двух матчах всего одну шайбу, а пропустив шесть. Но первое место в конференции и всей КХЛ ЦСКА пока еще сохраняет.

Единственную шайбу ЦСКА в двух последних матчах забросил лучший бомбардир команды Михаил Григоренко, а вот вратари играют неудачно вторую игру подряд — после Ларса Йоханссона пришел черед Ильи Сорокина разочаровывать болельщиков — три шайбы с 16 бросков (еще одна влетела в пустые ворота). Травмирован и не поможет в следующем матче ведущий защитник Мэт Робинсон.

Главная сильная сторона ЦСКА — это надежная оборона. В среднем за поединок армейцы пропускают 1,18 шайб — это лучший результат в КХЛ. Но и по игре в атаке москвичи входят в топ-5, а относительно слабый показатель — большинство с реализацией 22,6% (8-й результат).

Прогноз

После двух подряд фиаско ЦСКА будет заряжен на реванш, но и СКА горит, наконец, поквитаться за три подряд поражения от москвичей в текущем сезоне! В общем, можно рискнуть с прогнозом на победу СКА в основное время с коэффициентом 2,30. Не должна такая команда как СКА проигрывать все четыре матча одному сопернику. 0