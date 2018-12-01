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    «Вашингтон» Овечкина поквитается с «Нью-Джерси» за разгром на старте регулярки

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 декабря 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
    Евгений Кузнецов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Нью-Джерси».
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    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разобрался с «Айлендерс» (4:1), одержав шестую победу подряд и седьмую в последних восьми матчах. Как следствие, «Кэпиталз» поднялись на первое место в Столичном дивизионе.

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    В игре с «Айлендерс» отлично проявил себя вратарь Брэйден Холтби, пропустив лишь одну шайбу с 33 бросков. Но настоящими героями стали нападающие Том Уилсон и Никлас Бэкстрем — первый отличился дублем и результативной передачей, второй — ассистентским хет-триком. Не ушел со льда без шайб их партнер по тройке Александр Овечкин, еще один гол на счету Ника Дауда.

    Под вопросом участие в следующем матче нашего форварда Евгения Кузнецова. Точно не сыграют защитник Брукс Орпик и нападающий Ти Джей Оши. Российский защитник Дмитрий Орлов в последних пяти матчах отдал три результативные передачи.

    «Вашингтон» — остроатакующая команда, которая забрасывает в среднем 3,46 шайб за матч (6-й показатель во всей НХЛ), и реализует 28,4% большинства (4-е место). Но при этом «Кэпиталз» много пропускают и ужасно играют в меньшинстве.

    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» на выезде уступил в овертайме «Флориде» (3:4), проиграв третий матч подряд и потерпев пятое поражение в последних шести играх. На данный момент «Дэвилз» делят последнее место Столичного дивизиона с «Филадельфией».

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    В игре с «Флоридой» голами отметились нападающие Йеспер Брэтт, Майлз Вуд и Блэйк Коулмэн, два ассиста на счету защитника Сами Ватанена. Среди лидеров выделим нападающих Кайла Палмьери и Тейлора Холла, защитника Дэймона Сиверсона. Из-за травмы под вопросом участие в матче нападающего Джои Андерсона.

    Лишь по одному показателю «Нью-Джерси» находится среди лидеров — «Дэвилз» показывают 84% надежности в меньшинстве (4-й результат). В остальном результаты команды оставляют желать лучшего, а хуже всего выглядит оборона — в среднем 3,30 пропущенные шайбы за матч и лишь 24-е место в Лиге.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился разгромом «Вашингтона» на поле «Дэвилз» — 0:6. Но сейчас «Кэпиталз» в хорошей форме и мы рекомендуем прогноз на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 1,96. 0

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск.
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