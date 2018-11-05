ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 ноября 2018 года московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома обыграл «Сибирь» (4:2), одержав свою четвертую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. Но перед игрой со СКА москвичей ждет непростой домашний поединок против «Йокерита», который наверняка отберет много сил.

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В игре с «Сибирью» не лучшим образом отыграл вратарь Илья Сорокин, пропустив две шайбы с 12 бросков. Зато дублем выстрелил нападающий Константин Окулов, по шайбе на свой счет записали нападающий Антон Слепышев и защитник Клас Далбек, для которого этот гол стал первым в сезоне. В лазарете находится один исполнитель — нападающий Грег Скотт.

ЦСКА — абсолютно лучшая команда КХЛ по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 1,30 шайбы за матч, но забивают москвичи поменьше (в среднем 3 шайбы за матч и 7-й результат), требует усиления и игра в спецбригадах, где армейцы не входят даже в топ-10.

СКА

В прошлом матче СКА с большим проблемами, но все же обыграл «Амур» (3:2), уступая по ходу поединка 0:2. Эта победа стала для команды из Санкт-Петербурга четвертой подряд и седьмой в последних десяти матчах. СКА опережает ЦСКА на одно очко, но в случае победы ЦСКА над «Йокеритом» пропустит москвичей вперед.

Героем матча с «Амуром» стал форвард Александр Барабанов, оформив свой первый дубль в сезоне. Еще одну шайбу забросил защитник Антон Зуб, а Никита Гусев благодаря результативной передаче набрал свое 30-е очко в сезоне. Ассистом отметился даже вратарь Игорь Шестеркин. Из-за травм не помогут в игре с ЦСКА защитник Василий Токранов и нападающий Николай Прохоркин. Лидер атак Павел Дацюк пропускал игру с «Амуром», но должен выйти против ЦСКА.

В последний месяц СКА сумел подтянуть свои слабые стороны — спецбригады у клуба из Санкт-Петербурга уже входят в топ-7 КХЛ, а по игре в равных состав СКА и так был одним из лучших — всего 1,38 пропущенных шайб за матч и 3,29 заброшенных.

Прогноз

Предыдущий матч завершился победой ЦСКА в Санкт-Петербурге в серии буллитов (1:2). Но сейчас москвичи будут играть на следующий день после тяжелой игры с «Йокеритом», так что прогнозируем победу СКА в матче с коэффициентом 1,97. 0