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    «Вегас» против «Тампы-Бэй» — чья оборона окажется прочней?

    «Вегас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 октября 2018 года

    НХЛ Вегас Голден Найтс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Вегас» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 октября 2018 года «Вегас Голден Найтс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Тампа-Бэй».
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    «Вегас»

    В прошлом поединке «Вегас» дома в серии буллитов уступил «Ванкуверу» (2:3), прервав серию из трех побед подряд, но продлил серию матчей с набранными очками до четырех. В общей сложности в девяти играх старта регулярки у «Найтс» пять побед.

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    В игре против «Ванкувера» снова отличился форвард четвертого звена Райан Ривз, который не уходит со льда без шайб второй поединок подряд. Еще один гол на счету Макса Пачиоретти. А вот ударная тройка очков не набрала, в том числе лучший бомбардир Джонатан Маршессо. Продолжает отбывать дисквалификацию защитник Нэйт Шмидт, травмирован форвард Пол Счастны. Также под вопросом из-за повреждений нападающий Алекс Тух и защитник Дерик Энджелланд.

    «Вегас» очень пристойно выглядит в обороне, в том числе благодаря Марку-Андре Флери в воротах. В среднем за игру «Голден Найтс» пропускают 2,56 шайбы и показывают 84% надежности в меньшинстве — два 7-х результат в НХЛ. Но у «Вегаса» абсолютно худшее большинство (лишь 7,1% реализации) и третья с конца атака (в среднем 2,11 шайбы за матч).

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» на выезде минимально одолела «Колорадо» (1:0), одержав свою вторую победу подряд и шестую в восьми стартовых матчах. Более того, лишь раз «Лайтнинг» обошлись без набранных очков.

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    Героями матча стали российские легионеры «Тампы» — вратарь Андрей Василевский оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 23 броска в створ, а Никита Кучеров забросил единственную и победную шайбу, которая стала для него третьей в сезоне. Ассистировал Кучерову Стивен Стэмкомс. Что касается российского защитника Михаила Сергачева, он очков не набирал, но провел на льду более 17 минут.

    «Тампа-Бэй» также выделяется надежной вратарской линией и обороной. Меньшинство у «Лайтнинг» сейчас абсолютно лучшее в НХЛ (97% надежности), а по количеству пропущенных шайб «Молнии» идут на третьем месте (2,25 в среднем за матч). Впрочем, и в атаке результаты команды в пределах 10-й строчки.

    Прогноз

    Учитывая, что обе команды демонстрируют, прежде всего, надежность в обороне и располагают двумя сильнейшими вратарями, можно прогнозировать небольшое количество голов в матче и ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,00. 0

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    Прогноз на «Вегас» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 октября 2018 года «Вегас Голден Найтс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 01:00 мск.
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