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    СКА или «Авангард» — кто победит в битве титанов КХЛ?

    СКА — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 сентября

    КХЛ Авангард СКА
    Прогноз на СКА — «Авангард»
    Никита Гусев
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 сентября питерский СКА примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Авангард».
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    СКА

    В прошлом матче СКА на родном льду разбил «Сибирь» (5:0), одержав свою восьмую победу в десяти матчах, седьмую победу подряд и четвертую кряду без пропущенных шайб. Армейцы уже вышли на первое место в Западной конференции, догнав «Йокерит» и опережая на два очка ЦСКА.

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    В прошлой игре свой первый полноценный сухой матч оформил голкипер Магнус Хеллберг. Еще лучше выглядит номинально второй номер Игорь Шестеркин. В лидерах СКА знакомые лица — Патрик Херсли, Александр Барабанов и Никита Гусев, набравшие уже 10, 10 и 13 очков соответственно. Без голов, но уже с девятью ассистами Павел Дацюк, в тоже время без голевых передач, но с семью заброшенными шайбами Николай Прохоркин. Лазарет армейцев пуст.

    Благодаря серии из четырех сухих поединков, СКА вышел на первое место по надежности обороны — всего 1,4 пропущенные шайбы в среднем за матч. Среди лидеров команда и по игре в атаке — в среднем 3,5 шайбы за игру (5-й результат). А вот со спецбригадами у армейцев пока большие проблемы — всего 20% реализации большинства и 79,2% надежности в меньшинстве. По этим показателям СКА плетется в середине второго десятка.

    «Авангард»

    В прошлом поединке «Авангард» дома в овертайме дожал «Амур» (4:3), уступая 0:2 и 1:3 по ходу матча. Эта победа стала для омичей четвертой подряд и девятой в десяти матчах. Подопечные Боба Хартли пока что занимают второе место в Восточной конференции, уступая два очка «Автомобилисту».

    Несмотря на отсутствие травмированного голкипера Кари Рамо, Игорь Бобков неожиданно хорошо его заменяет, показывая более 93% отраженных бросков и пропуская в среднем лишь 1,57 шайбы за матч. Отлично выглядит и его сменщик Алексей Мурыгин. Среди лидеров команды Илья Михеев и Сергей Широков, набравшие уже по 10 очков, а также защитник Евгений Медведев, у которого семь баллов. Столько же и у новичка команды форварда Дениса Зернова. В списке травмированных, кроме голкипера Рамо, еще и защитник Никита Пивцакин.

    «Авангард» во многом похож на СКА в плане статистики. Почти такая же результативность атаки — 3,4 шайбы за матч, такая же надежная оборона, пропускающая всего 1,5 шайбы в среднем за игру (3-й результат), и такое же слабое большинство — лишь 17,2% реализации. Единственное отличие — гораздо более надежная игра в меньшинстве (86,4% и 6-е место).

    Прогноз

    Встреча лидеров турнирной таблицы должна стать украшением игрового дня. Букмекеры видят явным фаворитом СКА, а мы рекомендуем ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,89. Обе команды надежно играют в обороне, и престиж победы в игре очень высок, так что следует ждать более осторожных действий. 0

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    Прогноз на СКА — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 сентября питерский СКА примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск.
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