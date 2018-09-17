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    Продолжит ли «Автомобилист» свою победную серию?

    «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 сентября

    КХЛ Автомобилист Спартак
    Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист»
    Команда «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября московский «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист».
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    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» дал бой СКА, но все же проиграл — 1:2. Это поражение стало вторым подряд для москвичей и третьим в последних четырех матчах. Теперь команду ждет два подряд домашних матча с «Автомобилистом» и «Трактором», где подопечным Вадим Епанчинцева пора брать очки.

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    Травмированных в команде нет, по-прежнему очень неплохо выглядят оба вратаря команды Никиты Беспалов и Юлиус Гудачек. Среди других лидеров отметим защитника Андрея Кутейкина и нападающего Александра Хохлачева, но результативность лидеров «Спартака» пока оставляет желать лучшего.

    Результативность «Спартака» в целом также очень слабая. Всего две шайбы в последних двух матчах, чего явно недостаточно для побед. В целом в последних четырех играх москвичи лишь раз забросили больше одной шайбы за поединок.

    «Автомобилист»

    В прошлой игре «Автомобилист» на выезде разбил «Трактор» (4:1), одержав свою очередную шестую подряд победу. Более того, команда из Екатеринбурга еще не проиграла ни одного матча в регулярном чемпионате, но впереди еще три тяжелых выездных поединка против «Спартака», «Сочи» и «Йокерита».

    «Автомобилист» угадал с селекцией в межсезонье, так что Дэн Секстон уже набрал 6 (4+2) очков в шести матчах, Стефан Да Коста набрал 4 (2+2) очка, столько же баллов у Найджела Доуса (1+4). Наконец, очень яркий старт сезона выдают Илья Крикунов и Анатолий Голышев. Единственный нюанс — очень слабая результативность обороны, где явно большего ждут от Ивана Вишневского и Никиты Трямкина. Зато прекрасно играет голкипер Якуб Коварж, отражающий 95,6% бросков!

    «Автомобилист» отлично выглядит в атаке, мало пропускает и даже большинство, с которым были проблемы в прошлом сезоне, теперь благодаря новичкам работает неплохо. Плюс надежность вратарей и получаем на выходе 100% результат.

    Прогноз

    «Автомобилист» на прекрасном ходу, и остановить такую команду непросто. Но «Спартак» едет домой и ему очень нужны очки. Наверняка москвичи будут цепляться зубами за результат, а значит есть вполне высокая вероятность увидеть ничью в основное время с коэффициентом 4,30. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.30. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября московский «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск.
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