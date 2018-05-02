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    «Вашингтон» и Холтби попробуют сдержать «Питтсбург» на его льду

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 2 мая «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вашингтон».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде проиграл «Вашингтону» (1:4). Но в целом «Пингвинз» могут быть довольны выездной серией против «Кэпиталз» — они взяли одну победу на чужом льду, счет в серии 1:1, а следующие два поединка команда сыграет дома.

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную шайбу «Питтсбурга» во второй игре забросил защитник Крис Летанг. Очередное очко за результативную передачу набрал нападающий Джейк Гюнтцель. Но «Пингвинз» по-прежнему не хватает травмированного российского нападающего Евгения Малкина, который снова пропускал матч из-за травмы. Малкин не выходит на лед с 21 апреля, когда сыграл пятый поединок серии первого раунда против «Филадельфии». Также травмирован нападающий Карл Хагелин.

    «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» при абсолютно равной игре. «Пингвинз» неудачно начали матч, пропустив три шайбы к началу второго периода, что и предопределило исход встречи в пользу соперника. Также не самым лучшим образом сыграл голкипер команды Мэтт Мюррей.

    «Вашингтон»

    После поражения в первой игре, «Вашингтону» было необходимо отыграться, чтобы не ехать в Питтсбург со счетом 0:2 в серии. При всем уважении к «Коламбусу», «Пингвинз» соперник более высокого уровня, и вряд ли отпустил бы серию. Счет 1:1 после двух домашних матчей не самый успешный, но вполне нормальный для «Кэпиталз».

    Ближайшие события

    Героями матча можно назвать вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби и нападающего Ларса Эллера. Первый отразил 32 из 33 бросков в створ, а второй отдал три результативные передачи. Очередной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, которая стала для него четвертой в последних трех играх. А вот защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в этой игре не набирали.

    «Вашингтон» одержал победу за счет лучшей игры вратаря и более сильного старта поединка, который позволил команде обеспечить хороший задел в счете (3:0). Довести матч до победы при таком результате было делом техники.

    Прогноз

    2,17ТМ 5,5

    Соперники показывают абсолютно равную игру и достойны друг друга. Предсказать победу в третьем матче непросто, но можно предположить, что команды снова забросят не очень много голов – тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,17.

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