«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде проиграл «Вашингтону» (1:4). Но в целом «Пингвинз» могут быть довольны выездной серией против «Кэпиталз» — они взяли одну победу на чужом льду, счет в серии 1:1, а следующие два поединка команда сыграет дома.

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Единственную шайбу «Питтсбурга» во второй игре забросил защитник Крис Летанг. Очередное очко за результативную передачу набрал нападающий Джейк Гюнтцель. Но «Пингвинз» по-прежнему не хватает травмированного российского нападающего Евгения Малкина, который снова пропускал матч из-за травмы. Малкин не выходит на лед с 21 апреля, когда сыграл пятый поединок серии первого раунда против «Филадельфии». Также травмирован нападающий Карл Хагелин.

«Питтсбург» проиграл «Вашингтону» при абсолютно равной игре. «Пингвинз» неудачно начали матч, пропустив три шайбы к началу второго периода, что и предопределило исход встречи в пользу соперника. Также не самым лучшим образом сыграл голкипер команды Мэтт Мюррей.

«Вашингтон»

После поражения в первой игре, «Вашингтону» было необходимо отыграться, чтобы не ехать в Питтсбург со счетом 0:2 в серии. При всем уважении к «Коламбусу», «Пингвинз» соперник более высокого уровня, и вряд ли отпустил бы серию. Счет 1:1 после двух домашних матчей не самый успешный, но вполне нормальный для «Кэпиталз».

Героями матча можно назвать вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби и нападающего Ларса Эллера. Первый отразил 32 из 33 бросков в створ, а второй отдал три результативные передачи. Очередной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, которая стала для него четвертой в последних трех играх. А вот защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в этой игре не набирали.

«Вашингтон» одержал победу за счет лучшей игры вратаря и более сильного старта поединка, который позволил команде обеспечить хороший задел в счете (3:0). Довести матч до победы при таком результате было делом техники.

Прогноз

2,17ТМ 5,5

Соперники показывают абсолютно равную игру и достойны друг друга. Предсказать победу в третьем матче непросто, но можно предположить, что команды снова забросят не очень много голов – тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,17.

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