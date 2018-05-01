«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома проиграла «Бостону» (2:6). Таким образом «Лайтнинг» начали серию второго раунда плей-офф поражением, и во втором поединке на родном льду обязаны брать победу, иначе у подопечных Питера Лавиолетта будут большие проблемы.

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Одним из двух автором шайб «Тампы-Бэй» в матче стал российский защитник Михаил Сергачев, для которого этот гол в большинстве стал первым в плей-офф. Интересно, что и второй гол также на счету защитника Даниэля Жирарди, который также отметился первой шайбой в плей-офф. А вот российский вратарь Андрей Василевский сыграл не лучшим образом, пропустив пять шайб из 23 бросков в створ – шестую «Лайтнинг» пропустили уже в пустые ворота. Без очков и с показателем полезности «-2» закончил игру нападающий Никита Кучеров.

«Тампа-Бэй» нанесла по воротам «Бостона» 36 бросков, но сумела забросить лишь дважды. Слабо сыграла атака, не забросившая ни одной шайбы, слабо выглядел Андрей Василевский и вся оборона «Лайтнинг».

«Бостон»

«Бостону» удалось взять победу на выезде в первом же матче на льду «Тампы-Бэй». «Брюинз» выполнили задачу-минимум, но выглядели настолько интересно в атаке, что вполне могут рассчитывать на успех и во втором выездном поединке.

Героями матча снова стала ударная тройка атаки «Бостона» — Патрис Бержерон стал автором дубля и одной результативной передачи, Брэд Маршанд набрал 4 (1+3) очка, а Давид Пастрнак отличился ассистентским покером. Также следует выделить дубль Рика Нэша, который стал для форварда вторым в карьере в плей-офф и снова в ворота «Лайтнинг». Отличная игра удалась голкиперу Туукке Раску, отразившему 34 из 36 бросков в створ. Российский вратарь Антон Худобин на лед не выходил.

Если у «Бостона» играет первое звено и тащит Раск – у соперника почти нет шансов на успех. Несмотря на все усилия «Тампы», ей так и не удалось найти противоядие лучшей тройки плей-офф. Если «Брюинз» продолжат играть также сильно – им по силам пройти в финал конференции.

Прогноз

1,75ТБ 5,5

Первая игра показала, что «Бостон» серьезно нацелен на выход в финал Востока. Не каждой команде в сезоне удавалось отправить шесть шайб в ворота «Тампы-Бэй» на ее льду. Учитывая результативность команд в первой игре, мы рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 во втором матче с коэффициентом 1,75.

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