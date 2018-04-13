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    «Вашингтон» должен начать серию против «Коламбуса» победой

    «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    Sports Illustrated
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 апреля «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Коламбус».

    «Вашингтон»

    В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» дома обыграл «Нью-Джерси» (5:3), порадовав своих болельщиков красивым завершением регулярки. В целом в последних 10 матчах «Кэпиталз» проиграли лишь дважды.

    Все прогнозы на НХЛ

    Хороший спурт в конце регулярки позволил «Вашингтону» защитить первое место в Столичном дивизионе от «Питтсбурга». Главная проблема команды – травма основного вратаря Брэйдена Холтби, который только вернулся в строй. В первой игре с «Коламбусом» точно сыграет Филип Грубауэр. В лазарете также нападающий Джей Бигл. Российский нападающий Александр Овечкин не уходил со льда без гола в трех последних матчах регулярки, забросив четыре шайбы. Форвард Евгений Кузнецов набирает очки четыре матча подряд – на его счету две шайбы и четыре передачи. Защитник Дмитрий Орлов в последних пяти матчах забросил одну шайбу и проводил на льду в среднем около 22 минут.

    «Вашингтон» делает упор на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,12 шайб за матч (9-е место), и реализуя 22,5% большинства (7-е место). Но оборона у «Кэпиталз» посредственная, плюс есть вопросы по вратарям.

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на выезде проиграл «Нэшвиллу» (2:4). Это поражение стало вторым подряд на финише регулярки и третьим в последних четырех играх.

    Ближайшие события

    Неудачная концовка помешала «Коламбусу» сохранить третье место Столичного дивизиона, на которое поднялась «Филадельфия», а «Нью-Джерси» «Блу Джекетс» опередили лишь по дополнительным показателям. В списке травмированных только один игрок – нападающий Лукаш Седлак. Российский вратарь Сергей Бобровский в последних пяти сыгранных матчах одержал три победы и один раз проиграл вместе с командой в овертайме, в общей сложности пропустив 15 шайб. Результативная серия нападающего Артемия Панарина насчитывает пять поединков, в течение которых он набрал 13 (2+11) очков.

    Вся надежда «Коламбуса» связана с игрой Сергея Бобровского в воротах и надежной обороной. В среднем за матч команда пропускает 2,76 шайб за матч, что является 10-м показателем в НХЛ, а некоторое время «Блу Джекетс» шли даже в топ-5. Но по показателям результативности атаки и спецбригадам «Коламбус» далеко позади всех лидеров.

    Прогноз

    2,15Победа «Вашингтона» в основное время

    В регулярном чемпионате в трех матчах из четырех сильнее оказался «Вашингтон», и лишь раз «Коламбусу» удалось взять два очка, причем на льду «Кэпиталз» (5:1). Учитывая проблемы «Блу Джекетс» в последних матчах, рекомендуем ставку на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,15.

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