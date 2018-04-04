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    «Коламбус» и «Детройт» не должны забросить много шайб

    «Коламбус» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз
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    Сергей Бобровский
    Сергей Бобровский
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Детройт Ред Уингз» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Детройт».

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на выезде в овертайме неожиданно проиграл одному из аутсайдеров Лиги «Ванкуверу» (4:5). Но это лишь второе поражение «Блу Джекетс» в последних десяти матчах.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Коламбус» занимает третье место в Столичном дивизионе, и ведет борьбу с «Питтсбургом», «Филадельфией» и «Нью-Джерси» за места в топ-тройке. Все четыре команды разделяют лишь три очка. В списке травмированных защитники Джек Джонсон и Дин Кукан, нападающие Джош Андерсон, Лукаш Седлак и Ник Фолиньо. Российский вратарь Сергей Бобровский в последних пяти сыгранных матчах одержал четыре победы, пропустив всего девять шайб и оформив один шатаут. Нападающий Артемий Панарин набирает очки три матча кряду – на его счету одна шайба и семь передач, в том числе ассистентский покер в игре с «Ванкувером».

    «Коламбус» делает ставку на игру в обороне и надежность Сергея Бобровского на последнем рубеже. В среднем за игру «Блу Джекетс» пропускают всего 2,70 шайб за матч – это 8-е место в НХЛ. Но игра в атаке и спецбригады достаточно слабые.

    «Детройт»

    В прошлом поединке «Детройт» засушил дома «Оттаву» (2:0), одержав третью победу подряд. При том, что ранее «Ред Уингз» проиграли 13 из 14 матчей.

    Ближайшие события

    В любом случае «Детройт» давно лишился шансов на плей-офф, занимает 13-е место в Восточной конференции и экспериментирует с составом. В списке травмированных лишь защитник Майк Грин. Российский нападающий Евгений Свечников набирает очки два матча кряду – на его счету одна шайба и две передачи.

    Ни по одному из показателей статистики «Детройт» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. Но хуже всего у «Ред Уингз» дела с атакой – всего 2,56 шайбы в среднем за матч и четвертое с конца место в Лиге.

    Прогноз

    1,93ТМ 5,5

    Соперники сыграли друг с другом дважды в сезоне, и оба раза побеждал «Коламбус». Но обе игры завершились с небольшим количеством заброшенных шайб. В этот раз, учитывая проблемную атаку «Коламбуса» и «Детройта», также не стоит ждать изобилия голов. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,93.

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