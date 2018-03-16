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    ЦСКА должен справиться с «Йокеритом» в первом матче серии

    ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта

    КХЛ ЦСКА Йокерит
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    ЦСКА должен справиться с «Йокеритом» в первом матче серии
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 16 марта московский ЦСКА примет финский «Йокерит». Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».

    ЦСКА

    В первом раунде плей-офф ЦСКА в четырех матчах разбил «Спартак», пропустив всего одну шайбу от земляков из Москвы. Если брать во внимание еще и регулярный чемпионат, то ЦСКА идет на серии из пяти побед подряд, пропустив в этих матчах всего три шайбы.

    Все прогнозы на хоккей

    У ЦСКА нет травмированных игроков, а одним из главных героев серии со «Спартаком» стал вратарь Илья Сорокин, показавший фантастический процент отраженных бросков – 98,8%. Неожиданно тремя шайбами выстрелил нападающий Максим Шалунов, также три гола на счету Михаила Григоренко. Однако более результативной игры ждали от Кирилла Капризова, который не забросил ни одной шайбы, хотя и отдал три результативные передачи.

    ЦСКА невероятно надежно выглядит в обороне, пропустив всего одну шайбу в четырех матчах и ни разу не пропустив в меньшинстве. Единственный компонент в игре, вызывающий вопросы, это большинство. Всего 3 реализованные попытки из 15 и только 9-е место по итогам первого раунда плей-офф. Да и средняя результативность атаки (всего 2,75 шайбы за матч) оставляет желать лучшего.

    «Йокерит»

    «Йокерит» единственным из четырех команд-победителей первого раунда плей-офф Западной конференции подарил сопернику одну победу. В стартовом матче серии с «Сочи» финны проиграли 2:3, но в дальнейшем не оставили сопернику шансов, взяв четыре победы подряд.

    Ближайшие события

    Одно из главных достоинств «Йокерита» — глубина состава. По сути, финны могут поддерживать хороший ритм и давление на соперника благодаря игре всех четырех пятерок. Но героями первого раунда стали юный форвард Эели Толванен, забросивший пять шайб, в том числе оформив дубль в пятом матче серии (победный гол в овертайме), а также защитник Мэттью Гилрой, на счету которого 9 (1+8) очков и пяти матчах. Но также стоит выделить защитника Сами Лёписте с полезностью «+6» и нападающего Оли Палолу (4+1).

    «Йокерит» показал убийственную для «Сочи» реализацию большинства в первом раунде — фантастические 34,5% или 10 реализованных попыток из 29. При этом финны оказались также самой результативной командой первого раунда, забрасывая в среднем 4,20 шайб за матч. Но есть вопросы к вратарям и обороне.

    Прогноз

    1,72Победа ЦСКА в основное время

    В регулярном чемпионате соперники обменялись домашними победами. В Хельсинки «Йокерит» разбил ЦСКА со счетом 4:0, а в Москве армейцы взяли реванш со счетом 2:1 в овертайме. Вряд ли нас ждет слишком результативный матч, но учитывая феноменальные результаты ЦСКА в первом раунде можно присмотреться к ставке на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,72.

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