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    «Даллас» — «Сент-Луис». Битва претендентов Центрального дивизиона

    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля

    НХЛ Даллас Старз Сент-Луис Блюз
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    Александр Радулов
    Александр Радулов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля «Даллас Старз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис».

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» дома крупно проиграл «Ванкуверу» (0:6), прервав серию из пяти побед подряд. Всего в последних десяти встречах «Старз» одержали семь побед.

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    На данный момент «Даллас» занимает 7-е место в Западной конференции, но отставание от топ-тройки Центрального дивизиона составляет всего два очка. Выше «Далласа» как раз «Сент-Луис». В списке травмированных защитник Марк Мето и нападающий Антуан Руссель. В игре с «Ванкувером» российский форвард Александр Радулов очков не набрал, прервав серию из четырех поединков с очками, но вот шайбу Радулов не может забросить четыре поединка кряду.

    «Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,61 шайбы за матч – это 5-й результат в НХЛ. Команда также отлично играет на вбрасываниях – 53,3% и первое место в Лиге. В остальном результаты команды средние.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» в прошлом матче проиграл на выезде в овертайме «Нэшвиллу» (3:4). Это поражение стало вторым подряд для «Блюз» и третьим в последних пяти поединках.

    Ближайшие события

    «Сент-Луис» пока еще занимает третье место в Центральном дивизионе, но «Даллас» отстает всего на два очка. В списке травмированных только один игрок – защитник Джоэль Эдмундссон. Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних трех матчах набрал 4 (2+2) очка. Его одноклубник нападающий Иван Барбашев не набирает очки три матча подряд.

    «Сент-Луис» основной упор также делает на игру в защите. «Блюз» пропускают в среднем 2,56 шайбы за матч – это 4-е место в НХЛ. Но у «Сент-Луиса» заметно хуже спецбригады и игра в атаке, чем у «Далласа».

    Прогноз

    1,97Время первого гола 10-60 мин.

    Эта встреча станет четвертой для команд в сезоне. Два первых матча на своем льду выиграл «Сент-Луис», затем «Даллас» взял реванш уже на своем льду. Это команды-конкуренты и к тому же стараются играть от обороны, так что не должны лететь вперед с начала матча. Можно присмотреться к ставке на то, что первая шайба будет заброшена с 10-й по 60-й минуты за 1,97.

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