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    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес». Прервут ли «Кингз» серию поражений?

    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Лос-Анджелес Кингз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля «Питтсбург Пингвинз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Лос-Анджелес».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома обыграл «Оттаву» (6:3), одержав свою вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. При этом очки команда набирает четыре поединка кряду.

    Все прогнозы на НХЛ

    На данный момент «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, опережая «Филадельфию» на два очка и отставая на три от лидера – «Вашингтона». В списке травмированных защитник Мэтт Ханвик, нападающие Патрик Хорнквист и Том Кюнхакль. Российский форвард Евгений Малкин в матче с «Оттавой» набрал 2 (1+1) очка, а всего в последних пяти поединках на него счету 6 (3+3) очков.

    «Питтсбург» сильнейшая команда НХЛ по реализации большинства – 26,7%. Также команда входит в топ-10 Лиги по игре в меньшинстве (82,7%) и результативности атаки, забрасывая в среднем 3,10 шайбы за матч. Слабым местом можно назвать вратарей и оборону. «Пингвинз» пропускают в среднем 2,97 шайбы за матч – это лишь 20-й результат в НХЛ.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» крупно уступил на выезде «Каролине» (3:7), потерпев свое второе поражение после трех подряд побед.

    Ближайшие события

    Сейчас «Кингз» идут в трех очках от зоны плей-офф, занимая 9-е место в Западной конференции. С другой стороны, всего одно очко отделяет «Лос-Анджелес» от третьего места в Тихоокеанском дивизионе. В списке травмированных нападающие Джеф Картер и Трэвор Льюис.

    «Лос-Анджелес» располагает одной из самых надежных оборонительных линий в НХЛ. В среднем за матч «Кингз» пропускают всего 2,50 шайбы и нейтрализуют 83,4% меньшинства – это соответственно второй и четвертый результаты в Лиге. И наоборот, атакующая линия оставляет желать лучшего.

    Прогноз

    2,03ТМ 5,5

    Первый матч команд завершился выездной победой «Питтсбурга» (3:1). Сейчас предсказать победителя пары непросто, но скорее всего игра также не будет изобиловать большим количеством шайб. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,03.

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