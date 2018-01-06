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    «Чикаго» попробует остановить «Вегас»

    «Чикаго» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Вегас Голден Найтс
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    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
    USA Today
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 5 января «Чикаго Блэкхокс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 04:30 мск.

    «Чикаго»

    К матчу с лидером Западной конференции «Чикаго» подходит в хорошем настроении. «Блэкхокс» на выезде обыграли «Рейнджерс» (5:2) и поднялись повыше к зоне плей-офф, от которой команду теперь отделяет всего одна победа.

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    Тем не менее, до выезда в Нью-Йорк «Чикаго» потерпел четыре поражения в пяти матчах и в целом не может занести себе в актив текущий сезон. С другой стороны, такая ситуация вполне прогнозировалось. К тому же, у команды сейчас травмирован основной вратарь Кори Кроуфорд и российский нападающий Артем Анисимов.

    «Чикаго» не входит в топ-10 команд Лиги по большинству статистических показателей. Более-менее надежно «Блэкхокс» играют в обороне – 2,74 шайбы в среднем за матч. Хуже всего обстоят дела с большинством – лишь 14,9% реализации и 29-е место в НХЛ.

    «Вегас»

    «Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и в матче с «Нэшвиллом» (3:0) одержал свою восьмую победу подряд – очередной рекорд НХЛ для дебютанта Лиги. Немаловажно, что «Нэшвилл» — один из конкурентов «Найтс» в конференции.

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    График у команды Жерара Галлана непростой. Накануне поединка с «Чикаго» «Найтс» предстоит заехать еще к одному лидеру Конференции – «Сент-Луису». В лазарете продолжают пребывать резервный вратарь Оскар Данск, основной защитник Лука Сбиса и форвард четвертого звена Уильям Кэррьер.

    «Вегас» очень результативная команда, которая забрасывает в среднем 3,5 шайбы за игру – это второй результат во всей лиге. Пропускают «Найтс» тоже немного – всего 2,74 шайбы за игру (входят в топ-10). Проблемы только со спецбригадами.

    Прогноз

    1,96ТМ 5,5

    «Чикаго», взяв два очка с «Рейнджерс» не станет лететь сломя голову в атаку против одной из наиболее результативных команд НХЛ. «Вегас» наверняка потратит много сил на битву в Сент-Луисе. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,96.

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