«Чикаго» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января

«Чикаго»

К матчу с лидером Западной конференции «Чикаго» подходит в хорошем настроении. «Блэкхокс» на выезде обыграли «Рейнджерс» (5:2) и поднялись повыше к зоне плей-офф, от которой команду теперь отделяет всего одна победа.

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Тем не менее, до выезда в Нью-Йорк «Чикаго» потерпел четыре поражения в пяти матчах и в целом не может занести себе в актив текущий сезон. С другой стороны, такая ситуация вполне прогнозировалось. К тому же, у команды сейчас травмирован основной вратарь Кори Кроуфорд и российский нападающий Артем Анисимов.

«Чикаго» не входит в топ-10 команд Лиги по большинству статистических показателей. Более-менее надежно «Блэкхокс» играют в обороне – 2,74 шайбы в среднем за матч. Хуже всего обстоят дела с большинством – лишь 14,9% реализации и 29-е место в НХЛ.

«Вегас»

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и в матче с «Нэшвиллом» (3:0) одержал свою восьмую победу подряд – очередной рекорд НХЛ для дебютанта Лиги. Немаловажно, что «Нэшвилл» — один из конкурентов «Найтс» в конференции.

График у команды Жерара Галлана непростой. Накануне поединка с «Чикаго» «Найтс» предстоит заехать еще к одному лидеру Конференции – «Сент-Луису». В лазарете продолжают пребывать резервный вратарь Оскар Данск, основной защитник Лука Сбиса и форвард четвертого звена Уильям Кэррьер.

«Вегас» очень результативная команда, которая забрасывает в среднем 3,5 шайбы за игру – это второй результат во всей лиге. Пропускают «Найтс» тоже немного – всего 2,74 шайбы за игру (входят в топ-10). Проблемы только со спецбригадами.

Прогноз

1,96ТМ 5,5

«Чикаго», взяв два очка с «Рейнджерс» не станет лететь сломя голову в атаку против одной из наиболее результативных команд НХЛ. «Вегас» наверняка потратит много сил на битву в Сент-Луисе. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,96.

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