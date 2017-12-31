«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» дожал в серии буллитов «Бостон» (4:3) и прервал серию из трех поражений подряд. Однако команда продолжает находиться в определенном игровом кризисе и не может выиграть в основное время шесть матчей кряду – с 15 декабря.

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«Вашингтон» пока удерживает второе место в Столичном дивизионе, где лидирует «Нью-Джерси», у которого также 49 очков, однако на три сыгранных матча меньше. Победа в личной встрече с «Дэвилз» может существенно улучшить перспективы «Кэпиталз». Поражение, наоборот, позволит сопернику чувствовать себя очень комфортно на вершине. К тому же, обойти «Вашингтон» может и «Коламбус».

Команда Александра Овечкина подходит к игре без травм, а сам лидер атак «Вашингтона» в игре с «Бостоном» забросил, наконец, первую шайбу после четырех поединков голевой засухи. Евгений Кузнецов в прошлой игре записал себе в актив результативную передачу. Что касается защитника Дмитрия Орлова – он не набирает очков четыре матча подряд.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» матчем с «Вашингтоном» начинает выездную серию из четырех поединков, которая придет на смену шестиматчевой домашней серии. И надо сказать, что проводят ее «Дэвилз» невероятно успешно. Сейчас команда Джона Хайнса идет на серии из пяти побед и перед выездом в столицу США примет дома «Баффало».

В случае победы над «Сэйбрз», преимущество «Нью-Джерси» над «Вашингтоном» составит два очка плюс три матча в запасе – это отличный задел перед долгой поездкой. Главная задача «Дэвилз» — сохранить по ее итогам лидерство в Столичном дивизионе.

Главная сила «Нью-Джерси» — спецбригады большинства и меньшинства, а также игра в атаке. По всем этим показателям «Дэвилз», в отличие от «Вашингтона», входят в топ-10 команд НХЛ. Более того, 84,4% надежности в меньшинстве – это третий результат во всей Лиге. В списке травмированных тоже почти пусто – лишь защитник Мирко Мюллер, который не играет достаточно длительное время.

Прогноз

3,1Победа «Нью-Джерси» в матче

В первом матче сезона «Нью-Джерси» дома проиграл «Вашингтону» (2:5). Сейчас расклад для «Дэвилз» тоже не самый лучший, ведь «Вашингтон» будет отдыхать день, тогда как «Нью-Джерси» придется играть с «Баффало». Но уж очень привлекательным выглядит коэффициент на победу «Нью-Джерси» в матче 3,1. Тем более, «Вашингтон» находится не в самой лучшей форме.

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