прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 2.20

25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» занимает место в топ-6 французской Лиге 1, набрав в семи матчах 13 очков.

Последние матчи: в седьмом туре внутреннего первенства «Ренн» потерпел поражение на выезде, уступив ФК «Париж» (3:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда одержала победы над «ОФИ» (2:1) и «Осером» (4:1), сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2) и проиграла клубу «Лаваль» (0:1).

«Страсбург»

Турнирное положение: во французской Лиги 1 «Страсбург» занимает 14-е место, набрав 7 пунктов.

Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Франции «Страсбург» уступил на домашнем поле ПСЖ (1:3).

Не сыграют: под вопросом участие Фабио Бальде и Себастьяна Нанаси.

Состояние команды: «Страсбург» потерпел поражение в третьем матче подряд, проиграв не только ПСЖ, но и «Ницце» (1:2), ФК «Париж» (1:2). Также команда сыграла вничью с «Монако» (1:1) и одержала победу над «Труа» (2:1).

На что ставят в матче Ренн — Страсбург Букмекерские коэффициенты на матч Ренн — Страсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ренн» занимает 6-е место в чемпионате Франции

«Страсбург» занимает 14-е место в чемпионате Франции

В последних трех очных встречах «Ренн» нанёс «Страсбургу» три поражения (3:0, 4:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ренна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Страсбурга» — 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.

Прогноз: «Ренн» успешно играет против «Страсбурга», в последних матчах команда трижды обыграла соперника. Если учесть, что «Страсбург» не может добиться пложительного результата в трёх матчах подряд, можно рискнуть в пользу победы хозяев.

2.20 Фора «Ренна» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ренн» — «Страсбург» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Ренна» (-1) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.07 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Ренн» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.07.