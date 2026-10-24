25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» занимает место в топ-6 французской Лиге 1, набрав в семи матчах 13 очков.
Последние матчи: в седьмом туре внутреннего первенства «Ренн» потерпел поражение на выезде, уступив ФК «Париж» (3:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда одержала победы над «ОФИ» (2:1) и «Осером» (4:1), сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2) и проиграла клубу «Лаваль» (0:1).
«Страсбург»
Турнирное положение: во французской Лиги 1 «Страсбург» занимает 14-е место, набрав 7 пунктов.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Франции «Страсбург» уступил на домашнем поле ПСЖ (1:3).
Не сыграют: под вопросом участие Фабио Бальде и Себастьяна Нанаси.
Состояние команды: «Страсбург» потерпел поражение в третьем матче подряд, проиграв не только ПСЖ, но и «Ницце» (1:2), ФК «Париж» (1:2). Также команда сыграла вничью с «Монако» (1:1) и одержала победу над «Труа» (2:1).
Статистика для ставок
- «Ренн» занимает 6-е место в чемпионате Франции
- «Страсбург» занимает 14-е место в чемпионате Франции
- В последних трех очных встречах «Ренн» нанёс «Страсбургу» три поражения (3:0, 4:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ренна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Страсбурга» — 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.
Прогноз: «Ренн» успешно играет против «Страсбурга», в последних матчах команда трижды обыграла соперника. Если учесть, что «Страсбург» не может добиться пложительного результата в трёх матчах подряд, можно рискнуть в пользу победы хозяев.
Ставка: Фора «Ренна» (-1) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.07.