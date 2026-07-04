5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Иртыш» Павлодар. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Степные волки» метят в середняки. Команда находится на 11-м месте турнирной таблицы, отставая от топ-5 на 6 очков.
При этом «Кайсар» в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропускает команда в среднем больше одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела ударно. «Степные волки» разделались с «Иртышом» (2:1).
Вот только поединок с «Улытау» завершился блеклым паритетом (0:0). А вот несколько раньше команда переиграла «Каспий» (2:1).
При этом «Кайсар» не проигрывал в трех матчах кряду. Да и в летнем цикле команда заметно прибавила, наконец-то отдалившись от группы аутсайдеров.
Состояние команды: «Кайсар» в трех своих последних матчах набрал 7 очков. Да и пора бы наконец-то выиграть в родных стенах!
Притом, что «Кайсар» традиционно успешно противостоит «Иртышу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении. Да и в недавней очной встрече она проявила волю к победе.
«Иртыш» Павлодар
Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Иртыш» Павлодар ныне пребывает на пятнадцатой строчке турнирной таблицы.
При этом «Иртыш» Павлодар на один зачетный балл отстает от спасительной 14-й позиции. К тому же забила команда лишь 14 мячей в 15 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Бело-синие» уступили «Кайсару» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Женисом» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Астане» (0:2).
Ныне «Иртыш» Павлодар находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда не может победить уже без малого три месяца и все глубже увязает в трясине.
Состояние команды: «Бело-синие» в текущем чемпионате победили лишь однажды. Да и проигрывает команда каждый второй свой поединок.
В восьми поединках вне родных стен «Иртыш» Павлодар добыл всего 4 очка. На выезде команда отличилась 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота двенадцать.
Вот только непонятно, за счет чего «Иртыш» Павлодар будет пытаться добыть очки. Команда в трех своих последних поединках отличилась всего одним забитым мячом…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кайсара» дают 2.36, а на «Иртыш» Павлодар — 3.04; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.22.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.09, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.71.
Прогноз: «Степные волки» активно пытаются догнать лидера, и явно не допустят потери очков в матче с деморализованным последней неудачей соперником.
Ставка: Победа «Кайсара» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кайсар» серьёзно прибавил в последних матчах
- «Иртыш» Павлодар не побеждает уже почти 3 месяца
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Иртыш» в текущем чемпионате еще не побеждал на полях соперников
- «Кайсар» пропустил всего 2 мяча в трех своих последних поединках