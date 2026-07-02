3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» минувший сезон провели вполне продуктивно. Команда Михаила Галактионова стала бронзовым призером чемпионата.

При этом «Локомотив» всего на один пункт опередил спартаковцев. А вот забили «железнодорожники» 54 мяча в 30 поединках РПЛ, пропустив в свои ворота 39 раз.

Последние матчи: первый контрольный поединок летнего межсезонья команда провела неудачно. Подопечные Галактионова не сумели одолеть «Родину» (0:0).

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До того команда была бита «армейцами» (1:3). Зато поединок с крепкой «Балтикой» завершился натужным успехом (1:0).

В своих последних матчах «Локомотив» забивал с огромнейшей натугой. Команда Галактионова рискует растерять своих лидеров, но пока основные исполнители на месте.

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Состояние команды: В новом сезоне перед «железнодорожниками» снова стоят максимальные задачи. Вот только как их достичь, если под рукой у Галактионова довольно ограниченный кадровый ресурс?!

Должен помочь команде хавбек Александр Коваленко. Наверняка еще способен прогрессировать страшно талантливый Сергей Пиняев.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи провели неровный сезон. Команда заняла 7 место в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем «Спартак» Кострома в 34 матчах минувшего сезона забил 46 голов. А вот пропустила ершистая команда 41 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь ярко. Костромичи подписали мировую с «Волгой» (1:1).

Немного ранее команда разошлась миром с тульским «Арсеналом» (3:3). А вот поединок с «Уфой» завершился коллизией (0:1).

Вот только «Спартак» Кострома не побеждает уже в 6 матчах кряду. К тому же костромичи уже не так эффективны на стандартах, как это было осенью.

Состояние команды: Костромичи бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда способна дать бой кому угодно, и пока не проигрывала в летних спаррингах.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся ведущие игроки команды. Костромичи все никак не могут поднатореть в плане креатива.

Тем не менее, полпред первой лиги намерен не дать разбежаться действующему бронзовому призеру. В игре вторым номером «Спартак» Кострома довольно эффективен, но хватит ли запала на битву с более сильным оппонентом?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценивается в 6.05, тогда как победа оппонента — в 10.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.54.

Прогноз: «Локомотив» пока сберег костяк лидеров, тогда как костромичи традиционно ершисты, и явно постараются найти свои шансы в контригре.

2.17 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Локомотив» — «Спартак» Кострома позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.52 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.52 на матч «Локомотив» — «Спартак» Кострома позволит вывести на карту выигрыш 2520₽, общая выплата — 3520₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.52.

Пять причин, почему ставка зайдет