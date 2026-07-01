1 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Бельгия и Сенегал. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Бельгия

Турнирное положение: Бельгия заставила понервничать своих болельщиков на предыдущей стадии, где после двух туров имела лишь два балла, но в итоге выиграла группу.

Команда только по разнице мячей опередила главного конкурента, Египет, а также на два очка — третий в таблице Иран и на четыре — Новую Зеландию.

Последние матчи: сборная смогла занять первую строчку в квартете благодаря разгромной победе над Новой Зеландией (5:1) в заключительном поединке.

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Позиции «Красных Дьяволов» в группе могли быть лучше, если бы они сподобились обыграть явно не слишком сильный Иран, которому даже не смогли забить — 0:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Дебаст, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 16-ти последних матчах — как товарищеских, так и официальных — Бельгия ни разу не проиграла при 10-ти победах и шести ничьих.

Несмотря на не лучший старт на турнире, такая форма сборной обещает ей хорошие шансы на выход в 1/8 финала, хотя нынешний соперник — явно не разбитая ею Новая Зеландия по уровню игры.

Леандро Троссар — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал первые два поединка откровенно проваливал мундиаль, но все-таки прыгнул в плей-офф с третьего места в группе.

Команда на шесть очков отстала от победителя квартета Франции и на три — от второй в таблице Норвегии, а также на три пункта опередила Ирак.

Последние матчи: как раз в заключительном туре минувшей стадии мирового форума сборная одержала прорывную победу, разбив Ирак — 5:0.

В предыдущей игре группового раунда «Львы Теранги» не смогли выиграть перестрелку у Норвегии, хотя забили два мяча, уступив 2:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Сенегал выиграл только раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это явно не та форма, которая может воодушевить и рискнуть поставить на африканскую сборную, тем не менее, ее нынешний соперник также не настолько хорош, чтобы в нем не сомневаться.

Исмаила Сарр — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Бельгия — Сенегал Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Сенегал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Бельгии забивали меньше трех голов

в пяти из семи последних матчей Сенегал забивал больше одного гола

в пяти из шести последних матчей Сенегала забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.25, успех Сенегала — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей Сенегала забивали больше трех мячей. Так было и во всех трех поединках сборной на ЧМ-2026.

Тем временем, в двух из четырех последних матчей Бельгии забивали больше четырех голов.

2.15 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Бельгия — Сенегал принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из шести последних матчей Сенегала.

3.10 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Бельгия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 3.10