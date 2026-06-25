прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.23

26 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Балтика». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы минувший сезон провели неудачно. Команда лишь в стыковых матчах сохранила место в элите.

При этом «Акрон» на 2 очка отстал от полностью спасительной 12-й позиции. А вот забили тольяттинцы 35 мячей в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тольяттинцы уступили «Ротору» (0:1).

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Зато до того команда уверенно переиграла волгоградцев (2:0). А вот поединок с «Крыльями Советов» завершился болезненным поражением (1:4).

В своих последних матчах «Акрон» не отличался стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, а вот оборона частенько совершала результативные сбои.

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Состояние команды: В новом сезоне команде придется несладко. Удержаться в элите будет крайне сложно, к тому же покинул Тольятти вожак атаки Артём Дзюба.

Вообще, тольяттинцы традиционно сложно противостоят «Балтике». В четырех последних очных поединках соперники по два раза огорчили друг друга.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» прошедший сезон на полном основании могут записать себе в актив. Команда заняла 6 место в турнирной таблице РПЛ.

Причем «Балтика» до весны вполне реально претендовала на медали. Плюс пропустила симпатичная команда Андрея Талалаева всего 21 мяч в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балтийцы» уступили столичному «Динамо» (1:2).

Несколько ранее команда была бита «Локомотивом» (0:1). Да и поединок с «Рубином» завершился обидной коллизией (0:1).

Вот только «Балтика» очень сильно сбавила обороты в апрельско-майском цикле. Все-таки четыре поражения кряду говорят о том, что калининградцев изучили досконально.

Состояние команды: «Балтийцы» в первом спарринге разбили любительский «Альтерон». В ворота соперников команда отгрузила шесть безответных мячей.

Команда Талалаева пока находится не в лучших кондициях. Тем не менее, в нынешней диспозиции «балтийцы» намерены сыграть первым номером.

«Балтийцы» уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Да и пора бы лидерам команды проявить свои лучшие качества!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Балтика» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценивается в 3.42, тогда как победа соперника — в 3.32.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.97 и 1.90.

Прогноз: Подопечные Талалаева уже сыграли один контрольный матч, да и «Акрон» без Дзюбы выглядит «темной лошадкой».

2.23 Победа «Балтики» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Акрон» — «Балтика» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа «Балтики» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Акрон» — «Балтика» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет