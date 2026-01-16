прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.10

17 января в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Лестер». Начало игры — в 15:30 мск.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Пикокс» проводят шикарный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ковентри» на 6 очков оторвался от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пикокс» уступили «Сток Сити» (0:1).

До того команда уступила «Бирмингему» (2:3). Да и поединок «Чарльтоном» принес в копилку всего один балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ковентри» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пикокс» нынче выглядят скромно. Команда не знает вкуса побед уже 4 матча кряду.

Причем «Ковентри» традиционно неудачно противостоит «Лестеру». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пикокс» попытаются вернуться на победную дорогу.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» все мечтают о высшем дивизионе. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Лестер» на 4 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лестер» одолел «Челтенхэм» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Вест Бромвич» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

При этом «Лестер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лисы» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и очков команда растеряла уже достаточно много.

Команда уже 2 с половиной года не побеждает «Ковентри». Да и вообще, пора бы честолюбивым «лисам» подтягиваться к лидирующей группе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Лисы» намерены воспользоваться не лучшим функциональным состоянием соперника.

Статистика для ставок

«Лисы» победили в 2 последних матчах

«Ковентри» не побеждал в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.28.

Прогноз: «Лисы» намерены подтянуться к том-6, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости бьются за повышение в классе, да и поединки с «Ковентри» складываются для них исторически успешно.

Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37