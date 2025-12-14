прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.80

14 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 15-ти туров французского первенства имеет 12 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится в зоне плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка) с отрывом в один балл от зона вылета (17-18-е места), а также с отставанием в три очка от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Мецом» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре французской Лиги 1 коллектив уже довольствовался одним пунктом, когда теперь на выездной арене с результатом 1:1 разошелся мировой с «Парижем».

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Кулибали, Сеная, Овусу и Сиве, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Осер» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с четырьмя голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 15-ти туров французского первенства имеет 29 очков в активе и борется за попадание в Лигу чемпионов

Команда занимает четвертую позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отставанием в пять баллов от лидера «Ланса» и с отрывом в пять пунктов от ближайшего преследователя — «Лиона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы клуб на выездном поле потерпел поражение от «Янг Бойз» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Марселем» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Алешандру, Кайяр, Фернандес-Пардо, Игаман, Туре, Вердонк, дисквалифицирован — Буадди.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хамза Игаман, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Осер» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Лилль» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.70, победа «Осера» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, что и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем очном поединке.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Лилль» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Осера».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90