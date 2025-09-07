ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ
    Грядёт сенсация в Кубке Лиги?

    Виссел Кобе — Йокогама. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Виссел Кобе» — «Йокогама»
    «Виссел Кобе»
    «Виссел Кобе» примет дома «Йокогаму» в ответном матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 7 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Йокогама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Виссел Кобе»

    Турнирное положение: «Виссел Кобе», в отличие от своего соперника, только начал свои выступления в Кубке японской Лиги на данной стадии.

    Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает третью строчку в зоне континентальных турниров (топ-3) и лишь на один балл отстает от лидера, а также только на один пункт опережает ближайшего преследователя.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене потерпел поражение от «Йокогамы» (0:2).

    Перед этим в рамках 28-го тура чемпионата страны коллектив опять-таки на чужом поле теперь уже был на высоте, когда одержал победу над «Йокогама Маринос» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Виссел Кобе» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда пока что не забивала в Кубке Лиги текущего розыгрыша.

    «Йокогама»

    Турнирное положение: «Йокогама», в отличие от нынешнего соперника, начала свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошла четыре стадии турнира.

    Команда по итогам 28-ми поединков национального первенства занимает 19-ю строчку, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от безопасной 17-й позиции.

  Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  Именно эта позиция диктует тренды в мировом футболе
  04/09/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Кобе» (2:0).

    Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата довольствовался только одним баллом, когда на своем поле разошелся мировой с «Токио Верди» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохих шансах гостей на успех по итогам противостояния, хотя это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Наоя Комадзава и Хината Огура — лучшие бомбардиры команды в Кубке японской Лиги с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Виссел Кобе» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Виссел Кобе» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Йокогама» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виссел Кобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.70, победа «Йокогамы» — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних поединков.

    Между тем, в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60

    Виссел Кобе — Йокогама: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 07.09.202513:00. Грядёт сенсация в Кубке Лиги?
