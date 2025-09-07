Виссел Кобе — Йокогама. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 7 сентября 2025 года

«Виссел Кобе»
Турнирное положение: «Виссел Кобе», в отличие от своего соперника, только начал свои выступления в Кубке японской Лиги на данной стадии.
Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает третью строчку в зоне континентальных турниров (топ-3) и лишь на один балл отстает от лидера, а также только на один пункт опережает ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на выездной арене потерпел поражение от «Йокогамы» (0:2).
Перед этим в рамках 28-го тура чемпионата страны коллектив опять-таки на чужом поле теперь уже был на высоте, когда одержал победу над «Йокогама Маринос» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Виссел Кобе» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.
Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Команда пока что не забивала в Кубке Лиги текущего розыгрыша.
«Йокогама»
Турнирное положение: «Йокогама», в отличие от нынешнего соперника, начала свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошла четыре стадии турнира.
Команда по итогам 28-ми поединков национального первенства занимает 19-ю строчку, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от безопасной 17-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка Лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Кобе» (2:0).
Перед этим коллектив в рамках 28-го тура национального чемпионата довольствовался только одним баллом, когда на своем поле разошелся мировой с «Токио Верди» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Это говорит о неплохих шансах гостей на успех по итогам противостояния, хотя это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Наоя Комадзава и Хината Огура — лучшие бомбардиры команды в Кубке японской Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Виссел Кобе» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Виссел Кобе» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Йокогама» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виссел Кобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.70, победа «Йокогамы» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних поединков.
Между тем, в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60