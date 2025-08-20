Химик Дзержинск — Амкар Пермь. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 августа 2025 года

Химик
Амкар
«Химик» Дзержинск
Турнирное положение: Дзержинцы бьются за выход в «серебро». Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом «Химик» Дзержинск набрал 42 очка в 17 матчах. А вот забила команда 41 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дзержинцы переиграли «Рубин-2» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Носте» (5:2). Да и поединок с «Акроном-2» завершился уверенным успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Химик» Дзержинск забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе дзержинцы выглядят мощно. Команда победила в 9 своих последних поединках.
Причем «Химик» Дзержинск полтора месяца назад дома уступил «Амкару» (1:2). Так что в Кубке России команда явно намерена сподобиться на реванш.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Дзержинцы явно постараются продлить свой успешный сериал.
«Амкар» Пермь
Турнирное положение: Пермяки сражаются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы группы «золото».
Причем «Амкар» Пермь в среднем забивает 2 гола за матч. А вот пропустила команда 15 мячей в 17 поединках первенства.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Пермяки переиграли «Волну» (2:1).
До того команда была бита томским КДВ (2:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от «Оренбурга-2» (1:5).
При этом «Амкар» Пермь в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пермяки нынче выглядят не столь выгодно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.
При этом «Амкар» Пермь лишь на 3 очка отстает от лидера группы «Химика». А вот в Кубке России пермяки намерены пройти как можно дальше.
А вот победили пермяки в 12 матчах первенства из 17. Да и пропускает команда в среднем чуть реже одного мяча за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Пермяки явно постараются сыграть на своих козырях.
Статистика для ставок
- «Амкар» Пермь до последней виктории уступил дважды кряду
- «Химик» Дзержинск победил в 9 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.03.
Прогноз: «Химик» нынче выглядит блестяще, и наверняка активно понесется в атаку.
Дзержинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же пермяки не блещут пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Химика» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.88