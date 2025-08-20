Химик Дзержинск — Амкар Пермь. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 августа 2025 года

20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Химик» Дзержинск и «Амкар» Пермь. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химик» Дзержинск — «Амкар» Пермь, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химик» Дзержинск

Турнирное положение: Дзержинцы бьются за выход в «серебро». Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Химик» Дзержинск набрал 42 очка в 17 матчах. А вот забила команда 41 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дзержинцы переиграли «Рубин-2» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Носте» (5:2). Да и поединок с «Акроном-2» завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Химик» Дзержинск забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: На данном этапе дзержинцы выглядят мощно. Команда победила в 9 своих последних поединках.

Причем «Химик» Дзержинск полтора месяца назад дома уступил «Амкару» (1:2). Так что в Кубке России команда явно намерена сподобиться на реванш.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Дзержинцы явно постараются продлить свой успешный сериал.

«Амкар» Пермь

Турнирное положение: Пермяки сражаются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы группы «золото».

Причем «Амкар» Пермь в среднем забивает 2 гола за матч. А вот пропустила команда 15 мячей в 17 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Пермяки переиграли «Волну» (2:1).

До того команда была бита томским КДВ (2:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от «Оренбурга-2» (1:5).

При этом «Амкар» Пермь в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пермяки нынче выглядят не столь выгодно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Амкар» Пермь лишь на 3 очка отстает от лидера группы «Химика». А вот в Кубке России пермяки намерены пройти как можно дальше.

А вот победили пермяки в 12 матчах первенства из 17. Да и пропускает команда в среднем чуть реже одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Пермяки явно постараются сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Амкар» Пермь до последней виктории уступил дважды кряду

«Химик» Дзержинск победил в 9 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.03.

Прогноз: «Химик» нынче выглядит блестяще, и наверняка активно понесется в атаку.

Дзержинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же пермяки не блещут пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Химика» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.88