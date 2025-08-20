1-й таймАль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
    Химик Дзержинск — Амкар Пермь. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Химик» Дзержинск — «Амкар» Пермь
    «Амкар»
    20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Химик» Дзержинск и «Амкар» Пермь. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химик» Дзержинск — «Амкар» Пермь, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 20 Августа 2025 года

    Химик

  • Дзержинск
    Химик 17:00 Амкар

    Амкар

  • Пермь
    •

    «Химик» Дзержинск

    Турнирное положение: Дзержинцы бьются за выход в «серебро». Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом «Химик» Дзержинск набрал 42 очка в 17 матчах. А вот забила команда 41 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дзержинцы переиграли «Рубин-2» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Носте» (5:2). Да и поединок с «Акроном-2» завершился уверенным успехом (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Химик» Дзержинск забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: На данном этапе дзержинцы выглядят мощно. Команда победила в 9 своих последних поединках.

    Причем «Химик» Дзержинск полтора месяца назад дома уступил «Амкару» (1:2). Так что в Кубке России команда явно намерена сподобиться на реванш.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Дзержинцы явно постараются продлить свой успешный сериал.

    «Амкар» Пермь

    Турнирное положение: Пермяки сражаются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы группы «золото».

    Причем «Амкар» Пермь в среднем забивает 2 гола за матч. А вот пропустила команда 15 мячей в 17 поединках первенства.

  • ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • Насколько же разным получился старт сезона у московских команд
  • 17/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Пермяки переиграли «Волну» (2:1).

    До того команда была бита томским КДВ (2:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от «Оренбурга-2» (1:5).

    При этом «Амкар» Пермь в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пермяки нынче выглядят не столь выгодно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Амкар» Пермь лишь на 3 очка отстает от лидера группы «Химика». А вот в Кубке России пермяки намерены пройти как можно дальше.

    А вот победили пермяки в 12 матчах первенства из 17. Да и пропускает команда в среднем чуть реже одного мяча за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Пермяки явно постараются сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Амкар» Пермь до последней виктории уступил дважды кряду

    • «Химик» Дзержинск победил в 9 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.03.

    Прогноз: «Химик» нынче выглядит блестяще, и наверняка активно понесется в атаку.

    Дзержинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же пермяки не блещут пресловутой стабильностью.

    Ставка: Победа «Химика» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.88

    Химик Дзержинск — Амкар Пермь: прогноз и ставка за 2.66, статистика, коэффициенты матча 20.08.202517:00. «Амкар» будет повержен!
