Данди Юнайтед — Рапид: прогноз на футбол и ставка за 2.25

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Данди Юнайтед» и «Рапид» В. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Данди Юнайтед» — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Данди Юнайтед»

Турнирное положение: «Мандариновые» в минувшем раунде прошли «Страссен». В обоих поединках австрийцы были сильнее соперника.

При этом «Данди Юнайтед» не побеждал в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 7 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Данди Юнайтед» был бит «Хартсом» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Рапидом» (2:2). Да и поединок с «Фолкирком» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Данди Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Данди Юнайтед» крайне нестабилен в плане результатов. Команда имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

Причем «Данди Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Рапиду». Из четырех поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Мандариновые» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Рапид» В

Турнирное положение: Австрийцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Дечич».

Причем «Рапид» В удачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 3 месте, набрав 6 очков в двух матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» В смог одолеть «Штурм» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Данди Юнайтед» (2:2). А вот чуть ранее она переиграла «Линц» (1:0).

При этом «Рапид» В в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рапид» В нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

При этом «Рапид» В относительно неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команде настреляла 6 мячей в 2 матчах.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Австрийцы не смогли победить в первом поединке, и явно собираются выйти в следующий раунд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Австрийцы не проигрывают уже 2 с половиной месяца

«Данди Юнайтед» не побеждали в 3 своих последних матчах

Австрийцы дома не смогли одолеть «мандариновых» (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» В — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Австрийцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

«Рапид» способен прибавить в плане реализации, плюс «мандариновые» имеют проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Рапида» В в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25