    «Рапид» начнет без прелюдий

    Данди Юнайтед — Рапид: прогноз на футбол и ставка за 2.25

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Данди Юнайтед» — «Рапид»
    «Рапид»
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Данди Юнайтед» и «Рапид» В. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Данди Юнайтед» — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Данди Юнайтед

  • Данди
    •  Данди Юнайтед 21:45 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мандариновые» в минувшем раунде прошли «Страссен». В обоих поединках австрийцы были сильнее соперника.

    При этом «Данди Юнайтед» не побеждал в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 7 раз.

    Данди Юнайтед — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Данди Юнайтед» был бит «Хартсом» (2:3).

    До того команда расписала мировую с «Рапидом» (2:2). Да и поединок с «Фолкирком» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Данди Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Данди Юнайтед» крайне нестабилен в плане результатов. Команда имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

    Причем «Данди Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Рапиду». Из четырех поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Мандариновые» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Рапид» В

    Турнирное положение: Австрийцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Дечич».

    Причем «Рапид» В удачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 3 месте, набрав 6 очков в двух матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» В смог одолеть «Штурм» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Данди Юнайтед» (2:2). А вот чуть ранее она переиграла «Линц» (1:0).

    При этом «Рапид» В в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рапид» В нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

    При этом «Рапид» В относительно неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команде настреляла 6 мячей в 2 матчах.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Австрийцы не смогли победить в первом поединке, и явно собираются выйти в следующий раунд.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Австрийцы не проигрывают уже 2 с половиной месяца

    • «Данди Юнайтед» не побеждали в 3 своих последних матчах

    • Австрийцы дома не смогли одолеть «мандариновых» (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» В — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Австрийцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    «Рапид» способен прибавить в плане реализации, плюс «мандариновые» имеют проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Рапида» В в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

    Данди Юнайтед — Рапид: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:45. «Рапид» начнет без прелюдий
