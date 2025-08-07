Ларн — Санта-Клара. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Ларн
Санта-Клара
«Ларн»
Турнирное положение: Североирландцы в минувшем раунде прошли «Приштину». Команда была сильнее в серии пенальти.
При этом «Ларн» не проигрывает еще с начала марта. Причем в пяти последних матчах команда подписывала мировые соглашения.
Ларн — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларн» в серии пенальти одолел «Приштину».
До того команда расписала паритет с тем же соперником (0:0). Да и поединок с «Портстюартом» принес всего один зачетный балл (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 ничьих. В этих поединках «Ларн» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ларну» натужно даются победы. Команда не выигрывает уже 5 матчей кряду.
Причем «Ларн» два предыдущих раунда прошел в серии пенальти. При скромном подборе игроков команда все же добывает результат.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Североирландцы уж точно постараются дать бой португальцам.
«Санта-Клара»
Турнирное положение: Португальцы вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Вараждин».
Причем «Санта-Клара» уступил хорватам в первой встрече. Да и оборона команды нередко допускает результативные ошибки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Санта-Клара» одолела «Вараждин» (2:0).
До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Фаренсе» (1:1).
При этом «Санта-Клара» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Санта-Клара» нынче выглядит не особенно стабильно. Да и игровой практики команде явно не хватает.
При этом «Санта-Клара» не столь преуспевает в плане реализации. Да и проход предыдущего раунда дался команде натужно.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у португальского клуба по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается быстро взломать тылы оппонента.
Статистика для ставок
- «Санта-Клара» до последней виктории не побеждала 2 раза кряду
- «Ларн» не побеждал в 5 своих последних поединках
- Североирландцы не проигрывают уже 5 месяцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: «Санта-Клара» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.
Португальцы способны прибавить в плане реализации, да и оппонент давненько не знал вкуса побед.
Ставка: Фора «Санта-Клары» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 3.00