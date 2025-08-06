Broke Boys — Орёл: прогноз на футбол и ставка за 2.15

6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Broke Boys» и «Орёл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Broke Boys» — «Орёл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Broke Boys»

Турнирное положение: «Broke Boys» давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается настоящим авторитетом.

При этом «Broke Boys» имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

Последние матчи: «Broke Boys» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда частенько проводит поединки с профессионалами.

Команда месяц назад уступила нальчикскому «Спартаку» (1:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Амкалу».

Вообще, «Broke Boys» в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Broke Boys» ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.

Причем «Broke Boys» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.

«Орёл»

Турнирное положение: «Орёл» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 12 позиции.

Причем «Орёл» на 11 зачетных баллов опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем реже двух голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орёл» был бит тамбовским «Спартаком» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Родиной-2» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Строгино» (4:2).

При этом «Орёл» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орёл» нынче не блещет результатами. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Орёл» победил всего 4 раза в 16 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем один раз за матч.

На стороне «Орла» в этой встрече будет опыт. Победить представителя Медиалиги для команды будет частью обязательной программы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Орёл» априори сильнее оппонента, что наверняка продемонстрирует на поле.

Статистика для ставок

«Орёл» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Broke Boys» не побеждает 2 матча кряду

«Орёл» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Broke Boys» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 4.08, а победа оппонента — в скромные 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.93.

Прогноз: «Орёл» не допустит недооценки соперника, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги явно не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: «Орёл» не проиграет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20