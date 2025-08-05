РВЧеллендж — Звезда Санкт-Петербург. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

5 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «РВЧеллендж» и «Звезда» Санкт-Петербург. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РВЧеллендж» — «Звезда» Санкт-Петербург, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«РВЧеллендж»

Турнирное положение: Эта команда пока не имеет статуса профессионального клуба. Тем не менее, на своем уровне она выглядит выгодно.

При этом «РВЧеллендж» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе питерцев явно появятся новички.

Последние матчи: «РВЧеллендж» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, само участие во втором по рангу российском турнире для клуба сродни празднику.

Команде явно не хватает опыта битв с профессионалами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!

Вообще, «РВЧеллендж» намерен проявить свои лучшие качества. Команда способна дать бой более статусному оппоненту.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Питерцы ставят перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.

Причем «РВЧеллендж» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у любителей явно полный порядок.

«Звезда» Санкт-Петербург

Турнирное положение: «Звезда» летом пережила полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, начинает новую жизнь.

Причем «Звезда» Санкт-Петербург не столь преуспевает в своей зоне второй лиги. Там команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Звезда» Санкт-Петербург уступила «Чертаново» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Спартаку-2» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Енисеем-2» (3:1).

При этом «Звезда» Санкт-Петербург в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Звезда» потеряла почти всех своих лидеров. Тем не менее, пришедшие им на смену исполнители способны зажечь!

При этом «Звезда» Санкт-Петербург до последней коллизии победила 2 раза кряду. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

На стороне «Звезды» в этой встрече будет опыт. Победить любительский клуб для нее будет сродни обязательной программе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Звезда» априори сильнее оппонента, что и докажет на поле.

Статистика для ставок

«Звезда» до последней коллизии победила дважды кряду

«РВЧеллендж» дебютирует в Кубке России

«Звезда» забила 23 мяча в 15 поединках второй лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Звезда» Санкт-Петербург — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 11.60, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.27 и 3.14.

Прогноз: «Звезда» явно опытнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент только дебютирует в Кубке России.

Ставка: Фора «Звезды» Санкт-Петербург -2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.59