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    Марсельцы будут торопиться!

    Марсель — Севилья: прогноз на футбол и ставка за 2.05

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Севилья»
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    Адриен Рабьо
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Севилья». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    Марсель

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Марсель 21:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
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    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    При этом «Марсель» летом провел уже 4 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при двух паритетах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Марсельцы не смогли одолеть «Валенсию» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Жироне» (2:0). А вот поединок с «ОК Шарлеруа» завершился скромной ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марсельцы не проигрывают уже 3 с половиной месяца. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

    Причем «Марсель» в среднем забивает больше 2 мячей за матч. Вот только оборона частенько совершает результативные сбои.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы способны прибавить в плане реализации.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Севилья» всего на один зачетный балл опередила зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Севильцы уверенно одолели «Шальке» (4:2).

    До того команда не смогла обыграть «Сандерленд» (1:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Бирмингема» (1:3).

    При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы в летних спаррингах выглядят вполне прилично. В 4 матчах команда победила 2 раза при одной коллизии.

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    При этом «Севилья» не пропускала только в одном из контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Севильцы намереваются побороться за путевку в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и в плане реализации испанцы смотрятся вполне выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» не проигрывает уже 3 с половиной месяца

    • Севильцы не проигрывали в 2 последних матчах

    • Обе команды в 4 летних спаррингах добыли по 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Марсельцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

    «Марсель» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марсель — Севилья?

    Матч Марсель — Севилья состоится 02 августа 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Марсель — Севилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марсель — Севилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марсель — Севилья?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марсель — Севилья?

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Марсель — Севилья: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 02.08.202521:00. Марсельцы будут торопиться!
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