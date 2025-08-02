Марсель — Севилья: прогноз на футбол и ставка за 2.05

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Севилья». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

При этом «Марсель» летом провел уже 4 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при двух паритетах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Марсельцы не смогли одолеть «Валенсию» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (2:0). А вот поединок с «ОК Шарлеруа» завершился скромной ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марсельцы не проигрывают уже 3 с половиной месяца. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

Причем «Марсель» в среднем забивает больше 2 мячей за матч. Вот только оборона частенько совершает результативные сбои.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы способны прибавить в плане реализации.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» всего на один зачетный балл опередила зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Севильцы уверенно одолели «Шальке» (4:2).

До того команда не смогла обыграть «Сандерленд» (1:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Бирмингема» (1:3).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы в летних спаррингах выглядят вполне прилично. В 4 матчах команда победила 2 раза при одной коллизии.

При этом «Севилья» не пропускала только в одном из контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Севильцы намереваются побороться за путевку в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и в плане реализации испанцы смотрятся вполне выгодно.

Статистика для ставок

«Марсель» не проигрывает уже 3 с половиной месяца

Севильцы не проигрывали в 2 последних матчах

Обе команды в 4 летних спаррингах добыли по 2 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Марсельцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

«Марсель» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50