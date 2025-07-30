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    Пройдет ли «Лудогорец» «Риеку»?

    Лудогорец — Риека: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

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    «Лудогорец»
    30 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лудогорец» и «Риека». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Риека», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:30 Риека

    Риека

  • Риека
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    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Болгарии прошлого сезона.

    Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее белорусского «Динамо» Минск.

    Лудогорец — Риека: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Ботевым» (1:0).

    Ранее в стартовом поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов коллектив в чужих стенах сыграл вничью с «Риекой» (0:0), поэтому теперь ему нужно побеждать на своем поле.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, были официальными и контрольными, «Лудогорец» три раза выиграл при четырех ничьих и трех поражениях.

    Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» получила возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Хорватии.

    Команда вступила в борьбу в квалификации главного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над словенским «Гросупле» (2:0).

    Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, с которым сыграл вничью 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Риека» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда пока что не забивала голов в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Лудогорца» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Риеки» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Риека» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Риеки» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Лудогорца».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лудогорец — Риека?

    Матч Лудогорец — Риека состоится 30 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лудогорец — Риека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лудогорец — Риека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лудогорец — Риека?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лудогорец — Риека?

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Риеки» — в 4.40.

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    Лудогорец — Риека: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 30.07.202520:30. Пройдет ли «Лудогорец» «Риеку»?
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