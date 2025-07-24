ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНе звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда Джуд Беллингем Как «Реалу» играть без Беллингема? Семь вариантов для Хаби Алонсо Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Шериф» дать бой «Утрехту»?

    Шериф — Утрехт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шериф Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Утрехт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — «Шериф»
    Молдавский клуб «Шериф» дома сыграет против «Утрехта» из Нидерландов в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Утрехт

    Утрехт

  • Утрехт
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» — лидер чемпионата Молдавии, в пяти матчах тираспольский клуб одержал четыре победы и сыграл один раз вничью, набрав 13 очков.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение).

    Шериф — Утрехт: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Тирасполя одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.

    «Утрехт»

    Турнирная таблица: В чемпионате Нидерландов «Утрехт» финишировал на 4 месте с активом в 64 пункта.

  • Юрий Ковтун: «Балтика» могла и выиграть, особых шансов у «Динамо» не было
  • Участник шестнадцати чемпионатов высшей лиги России — о старте нового сезона первенства РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Утрехт» провел 5 товарищеских матча, проиграв «Валвейку» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Утрехт» одержал две победы и потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

    • Проигрышная серия «Утрехта» составляет два поражения

    • «Шериф» и «Утрехт» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в предстоящей игре с командой «Утрехт». Клуб из Тирасполя мало пропускает и много забивает. Гости также играют результативно. Ставим на то, что обе команды смогут забить.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: В среднем за игру «Шериф» и «Утрехт» забивают три мяча, можно сыграть на результативности.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Утрехт?

    Матч Шериф — Утрехт состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Утрехт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Утрехт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Утрехт?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Утрехт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Линетт — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Cвайда — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ибин У — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мартинес Сирес — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Прозорова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зиря — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Де Минор — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арнальди — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Левадия — Иберия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шериф — Утрехт: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. Сможет ли «Шериф» дать бой «Утрехту»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры