Шериф — Утрехт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

Шериф
Утрехт
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» — лидер чемпионата Молдавии, в пяти матчах тираспольский клуб одержал четыре победы и сыграл один раз вничью, набрав 13 очков.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение).
Шериф — Утрехт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Тирасполя одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.
«Утрехт»
Турнирная таблица: В чемпионате Нидерландов «Утрехт» финишировал на 4 месте с активом в 64 пункта.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Утрехт» провел 5 товарищеских матча, проиграв «Валвейку» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Утрехт» одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии
- Проигрышная серия «Утрехта» составляет два поражения
- «Шериф» и «Утрехт» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в предстоящей игре с командой «Утрехт». Клуб из Тирасполя мало пропускает и много забивает. Гости также играют результативно. Ставим на то, что обе команды смогут забить.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В среднем за игру «Шериф» и «Утрехт» забивают три мяча, можно сыграть на результативности.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.