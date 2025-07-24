Шериф — Утрехт. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

Молдавский клуб «Шериф» дома сыграет против «Утрехта» из Нидерландов в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» — лидер чемпионата Молдавии, в пяти матчах тираспольский клуб одержал четыре победы и сыграл один раз вничью, набрав 13 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Тирасполя одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.

«Утрехт»

Турнирная таблица: В чемпионате Нидерландов «Утрехт» финишировал на 4 месте с активом в 64 пункта.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Утрехт» провел 5 товарищеских матча, проиграв «Валвейку» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Утрехт» одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

Проигрышная серия «Утрехта» составляет два поражения

«Шериф» и «Утрехт» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в предстоящей игре с командой «Утрехт». Клуб из Тирасполя мало пропускает и много забивает. Гости также играют результативно. Ставим на то, что обе команды смогут забить.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем за игру «Шериф» и «Утрехт» забивают три мяча, можно сыграть на результативности.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.