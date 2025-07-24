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    Добьется ли «Арис» успеха в гостевой игре?

    Араз — Арис. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Араз» — «Арис»
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    «Арис» — «Байер»
    «Араз» из Азербайджана дома сыграет против «Ариса» из Греции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Араз» — «Арис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Араз-Нахчыван

  • Нахичевань
    •  Араз-Нахчыван 19:00 Арис Салоники

    Арис Салоники

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Араз»

    Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

    Старт нового чемпионата запланирован на 15 августа, в 1 туре «Араз» отправится в гости к «Зире».

    Последние матчи: «Араз» провел в летнее межсезонье три товарищеские игры, выиграв у «Трабзонспора» (3:2), сыграв вничью с «Аланьяспор» (0:0) и проиграв «Коньяспору» (1:2) — все команды из Турции.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух поединка получила фиаско.

    «Арис»

    Турнирная таблица: В греческой Суперлиге «Арис» занял итоговое 5 место, которое дало право команде сыграть в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/2026.

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    • Последние матчи: Перед стартом в еврокубковой кампании «Арис» провёл четыре матча, в последнем домашнем поединке греческий коллектив выиграл у кипрского «Анортосиса» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В остальных товарищеских встречах «Арис» проиграл АЗ из Нидерландов (2:3), «Андерлехту» из Бельгии (0:1) и «Ливингстону» из Шотландии (1:3).

    Статистика для ставок

    • «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана

    • «Арис» финишировал на 5 месте чемпионата Греции

    • «Араз» и «Арис» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа «Араз» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Обе игры умеют и любят играть в результативный футбол, как минимум 1-2 мяча футболисты «Араза» и «Ариса» забивают.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Араз — Арис?

    Матч Араз — Арис состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Араз — Арис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Араз — Арис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Араз — Арис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Араз — Арис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа «Араз» — в 3.70.

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