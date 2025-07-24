Араз — Арис. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

«Араз» из Азербайджана дома сыграет против «Ариса» из Греции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Араз» — «Арис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Араз»

Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

Старт нового чемпионата запланирован на 15 августа, в 1 туре «Араз» отправится в гости к «Зире».

Последние матчи: «Араз» провел в летнее межсезонье три товарищеские игры, выиграв у «Трабзонспора» (3:2), сыграв вничью с «Аланьяспор» (0:0) и проиграв «Коньяспору» (1:2) — все команды из Турции.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух поединка получила фиаско.

«Арис»

Турнирная таблица: В греческой Суперлиге «Арис» занял итоговое 5 место, которое дало право команде сыграть в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/2026.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубковой кампании «Арис» провёл четыре матча, в последнем домашнем поединке греческий коллектив выиграл у кипрского «Анортосиса» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В остальных товарищеских встречах «Арис» проиграл АЗ из Нидерландов (2:3), «Андерлехту» из Бельгии (0:1) и «Ливингстону» из Шотландии (1:3).

Статистика для ставок

«Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана

«Арис» финишировал на 5 месте чемпионата Греции

«Араз» и «Арис» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа «Араз» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Обе игры умеют и любят играть в результативный футбол, как минимум 1-2 мяча футболисты «Араза» и «Ариса» забивают.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.