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    Хегельманн — Сент-Патрикс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хегельманн» — «Сент-Патрикс»
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    «Истанбул» — Сент-Патрикс«
    Литовский клуб «Хегельманн» сыграет против ирландской команды «Сент-Патрикс Атлетик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельманн» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Хегельман Литауен

  • Каунас
    •  Хегельман Литауен 19:00 Сент-Патрикс

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
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    «Хегельманн»

    Турнирная таблица: В литовском первенстве «Хегельманн» идёт на третьем месте, после 19 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 37 очков. От лидера чемпионской гонки — «Кауно Жальгирис» отставание составляет 6 баллов.

    Последние матчи: «Хегельманн» потерпел минимальное поражение в матче против «Сент-Патрикса», пропустив гол с пенальти на 79-й минуте встречи.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» чередуют победы и поражения, одержав две виктории и потерпев фиаско в трёх встречах.

    «Сент-Патрикс Атлетик»

    Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» занимает 6 место. В 25 матчах участник Лиги конференций набрал 32 пункта.

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    • Последние матчи: Гол Аидана Кина на 79-й минуте матча принёс «Сент-Патриксу» минимальную победу над «Хегельманном» в стартовом матче первого раунда Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Сент-Патрикс» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. Ранее ирландцы сыграли три матча вничью и проиграли в трёх встречах.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Патрикс» финишировала на 3 месте в чемпионате Ирландии

    • «Хегельманн» финишировал на 2 месте в чемпионате Литвы

    • «Сент-Патрикс» выиграл у «Хегельманна» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хегельманн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа команды «Сент-Патрикс» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Литовскому клубу придётся раскрываться в ответной игре с ирландцами, так что «Сент-Патрикс» может воспользоваться и сыграть на контратаке. Как минимум свой гол гости забьют.

    Ставка: Фора «Сент-Патрикса» (0) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: В первой встрече ирландской и литовской команд был забит всего один мяч. По низам «Хегельманн» и «Сент-Патрикс» могут сыграть и в ответной игре первого раунда Лиги конференций.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хегельманн — Сент-Патрикс?

    Матч Хегельманн — Сент-Патрикс состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хегельманн — Сент-Патрикс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Сент-Патрикса» (0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хегельманн — Сент-Патрикс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Сент-Патрикса» (0)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хегельманн — Сент-Патрикс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хегельманн — Сент-Патрикс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хегельманн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа команды «Сент-Патрикс» — в 2.85.

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    Хегельманн — Сент-Патрикс: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.07.202519:00. Светит ли ирландцам второй раунд Лиги конференций?
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