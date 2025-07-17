Хегельманн — Сент-Патрикс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Литовский клуб «Хегельманн» сыграет против ирландской команды «Сент-Патрикс Атлетик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельманн» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хегельманн»

Турнирная таблица: В литовском первенстве «Хегельманн» идёт на третьем месте, после 19 сыгранных матчей участник Лиги конференций набрал 37 очков. От лидера чемпионской гонки — «Кауно Жальгирис» отставание составляет 6 баллов.

Последние матчи: «Хегельманн» потерпел минимальное поражение в матче против «Сент-Патрикса», пропустив гол с пенальти на 79-й минуте встречи.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» чередуют победы и поражения, одержав две виктории и потерпев фиаско в трёх встречах.

«Сент-Патрикс Атлетик»

Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» занимает 6 место. В 25 матчах участник Лиги конференций набрал 32 пункта.

Последние матчи: Гол Аидана Кина на 79-й минуте матча принёс «Сент-Патриксу» минимальную победу над «Хегельманном» в стартовом матче первого раунда Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Сент-Патрикс» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. Ранее ирландцы сыграли три матча вничью и проиграли в трёх встречах.

Статистика для ставок

«Сент-Патрикс» финишировала на 3 месте в чемпионате Ирландии

«Хегельманн» финишировал на 2 месте в чемпионате Литвы

«Сент-Патрикс» выиграл у «Хегельманна» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хегельманн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа команды «Сент-Патрикс» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Литовскому клубу придётся раскрываться в ответной игре с ирландцами, так что «Сент-Патрикс» может воспользоваться и сыграть на контратаке. Как минимум свой гол гости забьют.

Ставка: Фора «Сент-Патрикса» (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В первой встрече ирландской и литовской команд был забит всего один мяч. По низам «Хегельманн» и «Сент-Патрикс» могут сыграть и в ответной игре первого раунда Лиги конференций.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.