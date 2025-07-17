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    «Легия» сохранит шансы на продолжение борьбы в ЛЕ?

    Актобе — Легия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

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    «Лех» — «Легия»
    «Актобе» из Казахстана дома сыграет против «Легии» из Польши в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 19:00 Легия

    Легия

  • Варшава
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    «Актобе»

    Турнирная таблица: После 16 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 2 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 32 очка.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Актобе» потерпел минимальное поражение от польской «Легии».

    Актобе — Легия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

    «Легия»

    Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).

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  • 14/07/2025

    • Последние матчи: «Легии» удалось одержать минимальную победу над «Актобе» благодаря голу армянскому полузащитнику Ваану Бичахчяну на 25 минуте.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Легия» выдаёт победную серию из четырёх матчей, включая матч чемпионата Суперкубка Польши против «Леха» (2:1), а также игры Лиги Европы с «Актобе» и товарищеские встречи с клубами «Гурник» (5:1) и «Яблонец» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Легия» — обладатель Кубка Польши

    • «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

    • «Легия» переиграла «Актобе» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Актобе» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Легия» одержала победу в четырёх матчах подряд и вполне способна на новую победу, в играх против «Актобе» обладатель Польши ещё ни разу не пропускал.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Актобе — Легия?

    Матч Актобе — Легия состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Актобе — Легия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Актобе — Легия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Актобе — Легия?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Актобе — Легия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Актобе» — в 5.10.

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