Актобе — Легия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

«Актобе» из Казахстана дома сыграет против «Легии» из Польши в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирная таблица: После 16 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 2 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 32 очка.

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Актобе» потерпел минимальное поражение от польской «Легии».

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

«Легия»

Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).

Последние матчи: «Легии» удалось одержать минимальную победу над «Актобе» благодаря голу армянскому полузащитнику Ваану Бичахчяну на 25 минуте.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Легия» выдаёт победную серию из четырёх матчей, включая матч чемпионата Суперкубка Польши против «Леха» (2:1), а также игры Лиги Европы с «Актобе» и товарищеские встречи с клубами «Гурник» (5:1) и «Яблонец» (1:0).

Статистика для ставок

«Легия» — обладатель Кубка Польши

«Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

«Легия» переиграла «Актобе» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Актобе» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Легия» одержала победу в четырёх матчах подряд и вполне способна на новую победу, в играх против «Актобе» обладатель Польши ещё ни разу не пропускал.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.