Актобе — Легия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

Актобе
Легия
«Актобе»
Турнирная таблица: После 16 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 2 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 32 очка.
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Актобе» потерпел минимальное поражение от польской «Легии».
Актобе — Легия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.
«Легия»
Турнирная таблица: Польская «Легия» завоевала путёвку в квалификацию Лиги Европы после того, как одержала победу в финале Кубка Польши, обыграв «Погонь» (4:3).
Последние матчи: «Легии» удалось одержать минимальную победу над «Актобе» благодаря голу армянскому полузащитнику Ваану Бичахчяну на 25 минуте.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Легия» выдаёт победную серию из четырёх матчей, включая матч чемпионата Суперкубка Польши против «Леха» (2:1), а также игры Лиги Европы с «Актобе» и товарищеские встречи с клубами «Гурник» (5:1) и «Яблонец» (1:0).
Статистика для ставок
- «Легия» — обладатель Кубка Польши
- «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана
- «Легия» переиграла «Актобе» со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Актобе» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Легия» одержала победу в четырёх матчах подряд и вполне способна на новую победу, в играх против «Актобе» обладатель Польши ещё ни разу не пропускал.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.