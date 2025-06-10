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    Марокканцы легко расправятся с Бенином

    Марокко — Бенин. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Бенин
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    Ашраф Хакими
    10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Марокко и Бенин. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Бенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2025 года

    Марокко

  • Рабат
    •  Марокко 23:00 Бенин

    Бенин

  • Порто-Ново
    •

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 11 матчах кряду.

    При этом Марокко пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 5 своих поединках.

    Марокко — Бенин: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Марокканцы переиграли Тунис (2:0).

    При этом чуть ранее Марокко переиграла Танзанию (2:0). Да и поединок с Нигером завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марокканцы имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

    При всем при этом Марокко традиционно удачно противостоит бенинцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марокканцы намерены продлить свой победный сериал.

    Бенин

    Турнирное положение: Бенинцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Бенин не побеждал в 7 своих последних поединках. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы были биты ЮАР (0:2).

    До того команда подписала мировую с Зимбабве (2:2). А еще чуть раньше она не сумела переиграть скромную Ливию (0:0).

    Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах добыл 4 ничьих. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе бенинцы не преуспевают в плане результатов. Да и монолитности в обороне не хватает.

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    При этом Бенин имеет вполне скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Бенинцы не могут победить еще с октября минувшего года. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бенинцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Бенин не побеждает с октября прошлого года

    • Марокканцы победили в 11 матчах подряд

    • Бенинцы еще ни разу не обыгрывали Марокко

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.47.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Марокканцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора Марокко -1.5 за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марокко — Бенин?

    Матч Марокко — Бенин состоится 10 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Марокко — Бенин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Марокко -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марокко — Бенин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Марокко -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко — Бенин?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марокко — Бенин?

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

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    Марокко — Бенин: прогноз и ставка за 2.42, статистика, коэффициенты матча 10.06.202515:00. Марокканцы легко расправятся с Бенином
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