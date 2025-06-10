Марокко — Бенин. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

Марокко
Бенин
Марокко
Турнирное положение: Марокканцы смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 11 матчах кряду.
При этом Марокко пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 5 своих поединках.
Марокко — Бенин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Марокканцы переиграли Тунис (2:0).
При этом чуть ранее Марокко переиграла Танзанию (2:0). Да и поединок с Нигером завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марокканцы имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.
При всем при этом Марокко традиционно удачно противостоит бенинцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марокканцы намерены продлить свой победный сериал.
Бенин
Турнирное положение: Бенинцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.
Причем Бенин не побеждал в 7 своих последних поединках. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы были биты ЮАР (0:2).
До того команда подписала мировую с Зимбабве (2:2). А еще чуть раньше она не сумела переиграть скромную Ливию (0:0).
Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах добыл 4 ничьих. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе бенинцы не преуспевают в плане результатов. Да и монолитности в обороне не хватает.
При этом Бенин имеет вполне скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.
Бенинцы не могут победить еще с октября минувшего года. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бенинцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Бенин не побеждает с октября прошлого года
- Марокканцы победили в 11 матчах подряд
- Бенинцы еще ни разу не обыгрывали Марокко
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.47.
- 2.15Казахстан — Северная Македония: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 4.70Бельгия — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Марокканцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора Марокко -1.5 за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60