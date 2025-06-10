Марокко — Бенин. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Марокко и Бенин. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Бенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 11 матчах кряду.

При этом Марокко пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 5 своих поединках.

Марокко — Бенин: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.186.8015.00Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Марокканцы переиграли Тунис (2:0).

При этом чуть ранее Марокко переиграла Танзанию (2:0). Да и поединок с Нигером завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марокканцы имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

При всем при этом Марокко традиционно удачно противостоит бенинцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Марокканцы намерены продлить свой победный сериал.

Бенин

Турнирное положение: Бенинцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Бенин не побеждал в 7 своих последних поединках. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бенинцы были биты ЮАР (0:2).

До того команда подписала мировую с Зимбабве (2:2). А еще чуть раньше она не сумела переиграть скромную Ливию (0:0).

Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах добыл 4 ничьих. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе бенинцы не преуспевают в плане результатов. Да и монолитности в обороне не хватает.

При этом Бенин имеет вполне скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Бенинцы не могут победить еще с октября минувшего года. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бенинцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Бенин не побеждает с октября прошлого года

Марокканцы победили в 11 матчах подряд

Бенинцы еще ни разу не обыгрывали Марокко

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.47.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Марокканцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора Марокко -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60