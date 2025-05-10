Брест — Лилль. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Брест» уже потерял шансы на попадание в топ-6. А вот забила команда 50 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» переиграли «Монпелье» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Марселя» (1:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Лансу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Жюльен Ле Кардиналь — травмирован. Бреннан Шардонне, Пьер Леес-Мелу — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Матчи с «Лиллеом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пиратам» вполне по силам подняться на пару строчек вверх.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую строчку. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Доги» подписали мировую с «Марселем» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Анже» (2:0). Да и поединок с «Осером» принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эйнджел Гомес, Итан Мбаппе, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Доги» нынче пребывают в приличных кондициях. До последней ничьей команда победила 3 раза подряд.

При этом «Лилль» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 50 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Андре.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Брест» до последней виктории уступил дважды кряду

«Доги» не проигрывали в 4 своих последних поединках

«Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Лилль» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80