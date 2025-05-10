Брест — Лилль. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

Брест
Лилль
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Брест» уже потерял шансы на попадание в топ-6. А вот забила команда 50 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.
Брест — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» переиграли «Монпелье» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Марселя» (1:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Лансу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Жюльен Ле Кардиналь — травмирован. Бреннан Шардонне, Пьер Леес-Мелу — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Пираты» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
Матчи с «Лиллеом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пиратам» вполне по силам подняться на пару строчек вверх.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую строчку. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Доги» подписали мировую с «Марселем» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Анже» (2:0). Да и поединок с «Осером» принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Эйнджел Гомес, Итан Мбаппе, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Доги» нынче пребывают в приличных кондициях. До последней ничьей команда победила 3 раза подряд.
При этом «Лилль» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 50 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Андре.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Брест» до последней виктории уступил дважды кряду
- «Доги» не проигрывали в 4 своих последних поединках
- «Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Лилль» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.80