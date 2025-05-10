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    «Доги» быстро загрызут «пиратов»

    Брест — Лилль. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лилль»
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    Набиль Бенталеб
    10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Брест» уже потерял шансы на попадание в топ-6. А вот забила команда 50 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.

    Брест — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» переиграли «Монпелье» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Марселя» (1:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Лансу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Жюльен Ле Кардиналь — травмирован. Бреннан Шардонне, Пьер Леес-Мелу — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

    Матчи с «Лиллеом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пиратам» вполне по силам подняться на пару строчек вверх.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую строчку. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лилль» на 2 очка отстает от идущего вторым «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Доги» подписали мировую с «Марселем» (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Анже» (2:0). Да и поединок с «Осером» принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Эйнджел Гомес, Итан Мбаппе, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Доги» нынче пребывают в приличных кондициях. До последней ничьей команда победила 3 раза подряд.

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    При этом «Лилль» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 50 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Андре.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Брест» до последней виктории уступил дважды кряду

    • «Доги» не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • «Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Лилль» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брест — Лилль?

    Матч Брест — Лилль состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брест — Лилль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брест — Лилль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брест — Лилль?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брест — Лилль?

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Брест — Лилль: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 10.05.202522:00. «Доги» быстро загрызут «пиратов»
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