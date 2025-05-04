Эспаньол — Бетис. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 4 мая 2025 года

4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Бетис». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Эспаньол» набрал 39 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Валенсию» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Хетафе».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаньол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Попугаи» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эспаньол» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» на пять очков отстают от зоны еврокубков.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы намерены попасть в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на один зачетный балл отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Севильцы нанесли поражение «Фиорентине» (2:1).

До того команда учинила разгром «Вальядолиду» (5:1). Да и поединок с «Жироной» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Марк Рока — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.

Состояние команды: Севильцы на данном этапе заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Бетис» относительно преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 50 мячей в 33 поединках Примеры.

В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Зато привычно эффективен Иско, на счету которого 8 забитых мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Бетис» выглядит куда предпочтительнее нестабильных «попугаев».

Статистика для ставок

«Бетис» обыграл «попугаев» в 2 последних очных поединках

«Эспаньол» не побеждал в 2 последних матчах

«Бетис» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Севильцы в последнее время заметно прибавили, к тому же традиционно успешно противостоят «попугаям».

«Бетис» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Эспаньола» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00