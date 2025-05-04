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    «Бетис» обидит «попугаев»

    Эспаньол — Бетис. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 4 мая 2025 года

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    4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Бетис». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 19:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Эспаньол» набрал 39 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

    Эспаньол — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (0:1).

    До того команда не смогла переиграть «Валенсию» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Хетафе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаньол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Попугаи» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эспаньол» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» на пять очков отстают от зоны еврокубков.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы намерены попасть в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бетис» на один зачетный балл отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Севильцы нанесли поражение «Фиорентине» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Вальядолиду» (5:1). Да и поединок с «Жироной» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Марк Рока — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Севильцы на данном этапе заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Бетис» относительно преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 50 мячей в 33 поединках Примеры.

    В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Зато привычно эффективен Иско, на счету которого 8 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Бетис» выглядит куда предпочтительнее нестабильных «попугаев».

    Статистика для ставок

    • «Бетис» обыграл «попугаев» в 2 последних очных поединках

    • «Эспаньол» не побеждал в 2 последних матчах

    • «Бетис» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Севильцы в последнее время заметно прибавили, к тому же традиционно успешно противостоят «попугаям».

    «Бетис» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Эспаньола» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эспаньол — Бетис?

    Матч Эспаньол — Бетис состоится 04 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Эспаньол — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эспаньол — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эспаньол — Бетис?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эспаньол — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Эспаньол — Бетис: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 04.05.202519:30. «Бетис» обидит «попугаев»
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