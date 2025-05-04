Эспаньол — Бетис. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 4 мая 2025 года

Эспаньол
Бетис
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.
При этом «Эспаньол» набрал 39 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Эспаньол — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (0:1).
До того команда не смогла переиграть «Валенсию» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Хетафе».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаньол» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Попугаи» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эспаньол» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» на пять очков отстают от зоны еврокубков.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы намерены попасть в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Бетис» на один зачетный балл отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Севильцы нанесли поражение «Фиорентине» (2:1).
До того команда учинила разгром «Вальядолиду» (5:1). Да и поединок с «Жироной» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Марк Рока — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.
Состояние команды: Севильцы на данном этапе заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Бетис» относительно преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 50 мячей в 33 поединках Примеры.
В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Зато привычно эффективен Иско, на счету которого 8 забитых мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Бетис» выглядит куда предпочтительнее нестабильных «попугаев».
Статистика для ставок
- «Бетис» обыграл «попугаев» в 2 последних очных поединках
- «Эспаньол» не побеждал в 2 последних матчах
- «Бетис» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Севильцы в последнее время заметно прибавили, к тому же традиционно успешно противостоят «попугаям».
«Бетис» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Эспаньола» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00