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    «Сток Сити» будет более мотивирован

    Сток Сити — Шеффилд Юнайтед. Ставка (к. 1.74) и прогноз на английский Чемпионшип 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Крис Уайлдер — тренер «ШЮ»
    25 апреля в 45-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Сток Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Апреля 2025 года

    Сток Сити

  • Сток-он-Трент
    •  Сток Сити 22:00 Шеффилд Юнайтед

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
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    «Сток Сити»

    Турнирное положение: сейчас «Сток Сити» занимает 17-е место с 50 очками в таблице Чемпионшипа.

    Последние матчи: в 44-м туре «Сток Сити» был уничтожен на выезде лидером Чемпионшипа «Лидсом» со счетом 0:6. Уже после первого тайма счет был 0:5, вторая половина походила на тренировку. За весь матч «Сток Сити» нанес всего 5 ударов по воротам соперника и всего раз попал в створ.

    Сток Сити — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя победа над «Шеффилд Уэндсей» (2:0) и гостевая над «Кардифф» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован — защитник Стевенс (з).

    Состояние команды: после пятиматчевой беспроигрышной серии подопечные Марка Робинса попали под каток с названием «Лидс», который должен привести команду в чувство. Состав у «Сток Сити», конечно, сейчас не для больших дел, но сохранить место в Чемпионшипе команда вполне способна, несколько футболистов с опытом в АПЛ у нее есть.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: после 44 туров «Шеффилд Юнайтед» располагается на третьей позиции в таблице Чемпионшипа с 86 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче 44-го тура команда Криса Уайлдера проиграла на выезде прямому конкуренту «Бернли» (1:2) и лишилась шансов напрямую вернуться в АПЛ. Игра получилась равной, а все мячи были забиты еще в первом тайме, но все-таки больше повезло сопернику, который взял три очка и гарантировал себе участие в АПЛ на следующий сезон.

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    До этого была победа дома над «Кардиффом» (2:0) и поражение в гостях от «Плимута» (1:2).

    Не сыграют: травмирован — Арбластер (п).

    Состояние команды: никуда уже «Шеффилд Юнайтед» с третьего места не денется, отставание от второй строчки составляет 8 очков, а отрыв от 4-го — 10 очков. Оставшиеся два тура команда может играть в свое удовольствие и спокойно готовится к плей-офф Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Шеффилд Юнайтед» выиграл (2:0)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 3:1

    • В сезоне 2021/22 «ШЮ» победил дома (2:1), но уступил в гостях (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сток Сити» дают 2,40, а на «Шеффилд Юнайтед» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: в первую очередь тут надо смотреть на мотивацию команд. Хозяева еще не гарантировали себе место в Чемпионшипе на следующий сезон, для этого им надо хотя бы не проиграть или ждать осечек соперников. «ШЮ» уже никуда не сдвинется со своего третьего места, скорее всего, тренерский штаб даст отдохнуть лидерам и проверит ближайший резерв.

    Основная ставка: «Сток Сити» выиграет с форой 0 за 1,74.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, если «Сток Сити» берет три очка, то точно остается.

    Дополнительная ставка: чистая победа «Сток Сити» за 2,45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сток Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Матч Сток Сити — Шеффилд Юнайтед состоится 25 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Сток Сити» выиграет с форой 0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сток Сити — Шеффилд Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Сток Сити» выиграет с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 1.74.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сток Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сток Сити — Шеффилд Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Сток Сити» дают 2,40, а на «Шеффилд Юнайтед» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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    Сток Сити — Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставка за 1.74, статистика, коэффициенты матча 25.04.202522:00. «Сток Сити» будет более мотивирован
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