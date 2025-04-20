ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» ФК «Балтика»Первая лига. Лидерство «Балтики», микрокризис «Торпедо» и близкая к катастрофе «Алания»
    Все новости спорта

    Сочинцы забьют и пропустят

    Сочи — Алания. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Сочи Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заболотный
    20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Алания». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 20 Апреля 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» лишь на один балл отстают от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах первенства.

    Сочи — Алания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южане были биты «Балтикой» (0:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Родине» (1:3). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Енисей» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сочи» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сочинцы нынче находятся в заметном кризисе. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

    С «Аланией» команда пересекалась всего один раз. В матче первого круга «Сочи» не смог переиграть владикавказцев (1:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Павел Мелешин настрелял уже 10 мячей в текущем первенстве.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» борются за выживание в лучшей лиге мира. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алания» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 28 поединках.

  • 25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 25-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Барсы» уступили «Уфе» (1:2).

    До того команда с боем уступила «Шиннику» (1:2). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барсы» при минимальных ресурсах весьма ершисты. Спартаку Гогниеву удалось объединить подопечных.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Алания» крайне слабо действует в плане реализации. «Барсы» настреляли всего 17 мячей в 28 матчах первенства.

    Битва за выживание нынче в самом разгаре. Так что владикавказцам срочно нужно брать очки, притом, что и конкуренты не блещут.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать, что называется, от печки. «Барсы» намерены зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Сочинцы уступили в 2 своих последних поединках

    • Южане в среднем пропускают гол за матч

    • «Алания» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

    Прогноз: Сочинцы бьются за вторую позицию, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Барсы» весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сочи — Алания?

    Матч Сочи — Алания состоится 20 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сочи — Алания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сочи — Алания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи — Алания?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сочи — Алания?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 16.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Серундоло — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 15:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Данилович — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лечче — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вердер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сочи — Алания: прогноз и ставка за 2.93, статистика, коэффициенты матча 20.04.202517:00. Сочинцы забьют и пропустят
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры