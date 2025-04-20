20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Алания». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» лишь на один балл отстают от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южане были биты «Балтикой» (0:2).

До того команда по всем статьям уступила «Родине» (1:3). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Енисей» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сочи» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Сочинцы нынче находятся в заметном кризисе. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

С «Аланией» команда пересекалась всего один раз. В матче первого круга «Сочи» не смог переиграть владикавказцев (1:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Павел Мелешин настрелял уже 10 мячей в текущем первенстве.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» борются за выживание в лучшей лиге мира. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алания» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 28 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Барсы» уступили «Уфе» (1:2).

До того команда с боем уступила «Шиннику» (1:2). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барсы» при минимальных ресурсах весьма ершисты. Спартаку Гогниеву удалось объединить подопечных.

При этом «Алания» крайне слабо действует в плане реализации. «Барсы» настреляли всего 17 мячей в 28 матчах первенства.

Битва за выживание нынче в самом разгаре. Так что владикавказцам срочно нужно брать очки, притом, что и конкуренты не блещут.

Безусловно, номинальные гости будут действовать, что называется, от печки. «Барсы» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Сочинцы уступили в 2 своих последних поединках

Южане в среднем пропускают гол за матч

«Алания» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: Сочинцы бьются за вторую позицию, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Барсы» весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.45